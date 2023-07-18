行路好處｜錯誤步態加速髖關節生鏽！日本專家教授正確步姿5關鍵

人們常說，「一天走1萬步能擁有健康」。



但如果都使用錯誤的步態來行走，就算超過1萬步也不會更健康，因此，必須使用正確的步態來行走，就算每日只用10分鐘或5分鐘散步，都能讓身體更健康。

正確步態5關鍵（按圖👇👇👇）

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錯誤的步態 導致髖關節生鏽

日本知名整復師酒井慎太郎指出，「行走」這個動作是最基本的髖關節運動，透過行走即可保護髖關節靈活順暢；但若是沒有充分活動髖關節，僅靠雙腿前進的步態走路，結果往往事倍功半，這種彷彿開啟低耗電模式般的錯誤行走方法，稱之為「低耗電步態」；具體而言，就是時常拖著腳且步伐小的走路姿勢。

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正確步態5關鍵

酒井慎太郎強調，關節愈是不用就愈易僵硬，長期以錯誤的步態行走，髖關節可活動範圍恐將會逐漸狹窄，變得愈發僵硬緊繃，正確的走路步態應是「昂首闊步、自信大方」：

1. 收下巴、眼睛直視前方。

2. 肩膀放鬆、挺胸、手臂大幅度擺動（想像是手肘向後擺動）。

3. 挺直背脊、收緊小腹。

4. 髖關節與膝關節之間打直、腳步蹬地。

5. 身體的7成重心放在身後。



酒井慎太郎說明，最為重要的走路步驟為，走路時，留在身後的腿要蹬離地面時，從髖關節到膝關節要伸直，步幅放寬，用後腳跟著地，以腳趾蹬出腳步，蹬出腳步時，髖關節與膝關節之間必須打直。

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另外，酒井慎太郎提醒，跨步時，將身體的7成重量放在身後，是為了讓脊椎處在自然的狀態，包括髖關節在內，各個關節及肌肉活動，能夠更加靈活順暢，這種步態會讓上身反弓，更能挺出胸部，看似高高在上，健身效果恰到好處。

本文摘自：《改善退化性髖關節炎疼痛！讓「滑液」恢復活力的體操》酒井慎太郎著

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