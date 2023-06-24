飲水｜夏天常常食慾不振？脫水影響腸胃蠕動醫生提醒這樣補水最佳

夏天許多人習慣喝飲料解渴，但飲料中的糖分反而會讓身體處在缺水的狀態，而水分是經由腸胃吸收，也是缺水的第一線，如果沒有適時補充水分，可能會造成食慾不振、頭暈目眩、腰痠背痛等現象。



每年夏天的溫度都愈來愈高，待在冷氣房已經是常態，但空調為了降低溫度，會讓室內濕度變低，導致皮膚水分為了平衡空氣濕度而不斷流失，人卻不自覺；這時如果沒有注意補充水分，就很容易出現脫水現象。

身體脫水危害多？（按圖看清👇👇👇）

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腸胃是吸收水分的第一線，如果體內水分不斷蒸發，當超過攝取的水量之後，腸胃會將消化道內的水分拿去補充體液，確保血液有足夠水分可以流動，但同時會造成消化道脫水、無法製造足夠的消化液體，導致消化困難、便秘。

脫水也會降低新陳代謝的速率，腸胃細胞會因為缺乏水分而蠕動變慢、甚至停滯，加上囤積在大腸裡的糞便，讓肚子覺得「脹脹的」，降低攝取食物的慾望。

除了腸胃問題之外，缺乏水中的礦物質脫水會有頭暈、腰痠背痛、心悸等問題，血液也會因為缺水而變得濃稠，不但會有循環不良、疲勞的感覺，甚至會因為血液無法流通導致中風；缺水也會改變身體內的電解質、酸鹼平衡，讓肌肉緊繃、皮膚沒有彈性。

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為什麼飲料不算水？

台灣書田診所小兒科主治醫師戴季姍受訪時提到，「現在很多人、尤其是小孩子，會用含糖飲料、或是覺得『健康』的牛奶來補充水分，但這些糖分還是太高。」含糖飲料不只會反過來消耗體內水量來平衡滲透壓，過多的糖分也會讓人有錯誤的飽足感，造成食慾不振，卻沒有攝取到營養。

至於無糖的茶、咖啡，算是比較接近水的飲料，但其中含有多種不同營養素、尤其是咖啡因，並不是每個人都適合「以茶代水」；在夏天，一般人一天至少要喝到1600至2200c.c 的水量才算平衡所需水分，單喝茶、咖啡也不可能一天喝到1600c.c 以上，身體還是屬於缺水狀態。

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喝水充飽腸胃細胞

但有人會認為，缺水會導致食慾不振，不就剛好可以「減肥」？但缺水的食慾不振是身體代謝變差的代價，到了冬天為了補充體溫下降的熱量，反而更容易反噬；但如果在夏天養成喝水的習慣，除了可以滿足身體所需，也能給腸胃細胞飽足感，讓吃飯時不要吃太多、並增加代謝能力。

而食慾不振、口乾舌燥是脫水的第一道警訊，這時身體也無法負荷一次大量喝水的負擔，所以謹記一次飲水不要超過100c.c，分次慢慢喝才能讓缺水的細胞充分吸收；如果一次大量喝水，腸胃要10至20分鐘才能排空，就會有脹氣的不適感，反而讓下次不想喝水。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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