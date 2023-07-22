反要失智丈夫來照顧！中年婦半年間記憶力劇減更失禁　竟患水腦症

出門沒鎖、買菜迷路、叫不出親友名字…這些看似「失智」的症狀，背後成因卻可能是其他疾病！衛福部彰化醫院近日收治一位64歲周女士，她半年來出現與失智丈夫相似病況，甚至要丈夫反過來照顧，家人以為她罹患失智症，但直到因跌倒送醫，才被確診為「常壓性水腦症」。手術引流後，失智情況大為改善，幾乎恢復原樣，讓家屬驚呼「太神奇」！



台灣衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，水腦症是少數可經手術治療的可逆腦疾病，經過手術引流，將過多的脊髓液代謝掉，7至8成患者是可以回復到原本的狀況，家人不要以為年長者記憶力變差就認為是失智症，可能會錯失回復的機會。

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周女士的女兒表示，爸爸在多年前受傷後失智，媽媽總會帶着爸爸去社區據點唱歌、畫畫、寫書法，兩老退休生活還不錯。但近半年來，媽媽卻變得跟爸爸類似，忘東忘西，剛說過的話轉身就忘，去買菜沒有帶菜回來，反倒迷路了，叫不出親友名字，還會忘了關煤氣爐及鎖門。

以往都是媽媽照顧爸爸，反而顛倒過來，變成爸爸要照顧媽媽，他們直覺媽媽是失智，退化速度比爸爸還快，都感到很憂心。不僅如此，媽媽還會尿失禁，走路也不太穩，1個月前爬樓梯時跌倒撞傷，送到彰化醫院，急診照會神經外科醫生，進一步檢查竟是水腦症作祟，這一跌倒反而因禍得福，找出病因。手術後，媽媽失智、尿失禁及步履不穩的情況好了很多，回到原本的生活模式，真的感到很神奇。

「家屬帶過來的時候說，（周女士）最近出現意識不清楚、變得笨拙，有些尿失禁、頻尿的狀況，步態也不穩、走路搖搖晃晃…臨床上就讓我們懷疑是腦部出了問題。」賴肇康說，電腦斷層顯示周女士腦部的腦脊髓液過多，可能是腦脊髓液產生太多或吸收太少，或流動受阻，因其腦壓增加不明顯，被稱為常壓性水腦症。

他為周女士進行腦室腹腔分流手術，在腦室植入細小柔軟導管後經由皮下，將過多的腦脊髓液引流入腹腔，再由人體自然吸收，這是一種永久性的設置，隨時解決腦脊髓液過多的情況。

賴肇康解釋，腦脊髓液具緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量是平衡的，一旦過多就不平衡，造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織，引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，這3項也是水腦症典型的病兆表現。

「失智、走路不穩、尿失禁，這些情況可能跟阿茲海默症、前列腺或脊椎、神經問題有關。」賴肇康提醒，水腦症好發在60歲以上長者，常被家人當作正常老化或失智而忽略，因此若出現這些症狀，最好尋求專科醫生去鑑別診斷。

賴肇康說，大多數常壓性水腦症的病人是找不出原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的有腦部受傷、腦出血、腦中風、腦血管疾病、腫瘤或感染等。

建議建立良好的生活作息，則可避免腦部過早退化，如控制三高、少煙酒、適度運動。早期診斷、早期治療，仍是最好的方式，如果延誤，恐對腦部造成不可逆的病變，幸好周女士沒有延誤過久，失智情況得以慢慢回復。

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