不吃早餐有助燃燒脂肪？醫生揭早餐好、壞處　這些人還是需要吃

不少民眾覺得早餐是生活中必不可少的一餐，但不吃早餐也是有益身體健康的。醫師提醒，不吃早餐能避開更多碳水化合物，避免發胖與血糖震盪，但有使用胰島素的患者或者需要做體力活者還是需要吃早餐。



台灣家庭醫學科醫師李思賢指出，發明早餐的是歐洲的貴族，因為早上沒什麼事情做，所以就開始在早上享受下午茶，隨著十八世紀「工業革命」後，為了配合工廠上班，民眾才會習慣在工作前先吃早餐。

早餐到底要不要吃？（按圖看清👇👇👇）

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而台灣的早餐文化則與早期的發展背景有關，近年來又因為美式早餐的風行，早午餐店有如雨後春筍般的遍地開花，早餐文化早已經深植每個台灣人的大腦中，早餐有人吃牛肉湯、炒麵，甚至是肉羹湯都是稀鬆平常的事情。

不吃早餐的「好處」

李思賢表示，夜間是脂肪燃燒最旺盛的時候，直到吃進第一口食物，身體就會由「燃燒脂肪」模式，轉變為「儲存熱量」模式，所以跳過早餐能夠持續燃燒脂肪避開很多碳水化合物，因為早餐所含的碳水化合物比例很高，過多的碳水會導致血糖的劇烈波動，容易在中午前就感到飢餓。

而且早上是皮質醇的分泌高峰，皮質醇的功能就是分解身體中的肝醣，讓人有充分的能量，所以長期不吃早餐，不會導致早上沒有精神，還能改善胰島素敏感度，對於糖尿病的改善非常有幫助，長期下來，食慾愈小愈能減少攝入的總熱量。

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不吃早餐的「壞處」

李思賢提到，對於有必須隨餐服藥、或使用胰島素的患者來說，不吃早餐會影響藥物作用，剛開始不吃早餐，會有頭痛、手腳無力等戒斷症狀。另外，對於有些需要大量體力來工作的人來說，不吃早餐會較無法全力工作，所以民眾需要依自己的需求來判斷，不要盲目戒早餐。

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4步驟幫你戒掉早餐

李思賢分享一個月戒掉早餐的小訣竅：

第一步：將早餐移到9點吃一個禮拜。

第二步：將早餐移到10點吃一個禮拜。

第三步：拿掉早餐，將午餐提前11點吃。

第四步：將午餐移回12點吃，戒早餐成功。



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他也指出，不吃早餐無妨是因為大部分的早餐，都是大量的碳水化合物和不健康的油脂，只要保持「不餓就不吃」的心態，也是可以偶爾享受早餐帶來的幸福感，不是真的完全不能吃，而是要把早餐當作放鬆的方式，而不是生活必需品。

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