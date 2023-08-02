5旬台男中暑體溫43.8°C大腦受損 ３年後患失智症

中暑並非小兒科，若不能及時處理，甚至可能對大腦造成不可逆的損傷！台灣就有一名50多歲的鑽地工人，從上午9時多開始在酷熱氣溫之下工作，豈料一小時後他突然停止工作，連走路都不能正常進行，騎上電單車幾公尺就跌倒昏迷，被送到醫院急救。男子到院後嚴重昏迷、體溫更高達43.8°C。



雖然經過16小時搶救後，男子終於恢復清醒，然而，他的認知功能出現明顯退步、反應亦變慢，經神經內科持續追蹤，3年後被確診失智症。台灣三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，這名病人中暑後，沒有立即呼叫救護車，亦沒有移到陰涼處休息，只是平攤在沒有遮蓋的小型貨車上，再加上貨車底板已在太陽下曬了數小時，到院時已經是嚴重昏迷，身體與貨車底板接觸的地方，更出現三度燒燙傷，佔體表面積21%，燙傷傷口鮮血淋灕、皮膚起滿水泡。

中暑導致病人多重器官衰竭，在當日降溫後，男子在16小時後清醒過來。但他仍需要轉至整形外科，接受多次皮膚移植後，男子終於在一個半月後成功出院。然而，檢查後發現，男子在清醒後，認知功能出現明顯退步，不但無法回答出正確的年份，會見家屬時家人亦感覺病人反應變慢，病人持續在神經內科門診覆診治療，於３年後診斷為失智症。

朱柏齡表示，中暑的損傷要視乎幾點，包括：中暑的嚴重程度、送醫時間的長短，以及病人救治後距離清醒的時間的長短，當時間愈長、愈嚴重使腦部受到損傷的機會就愈高。

這名病人在送醫時，體溫已高達 43.8°C，並由小型貨車送醫，所需時間約 20 至 30 分鐘，由於未由救護車送醫，加重中暑病情，病人到院後的體溫，甚至比昏倒時還要高，而且病人救治至清醒之間又長達 16 小時，血管內皮細胞受到熱傷害，引起瀰漫性血管內皮出血，小型的血栓阻塞腦部微血管，最後導致病人罹患失智症。

酷熱天氣之下不適，亦不一定是中暑？（按圖睇清）

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在酷熱天氣下感到不適，大部份人第一時間就會認為自己是中暑，其實在大多數情況下，都只是「熱痙攣」或「熱衰竭」，中暑是大眾較常聽到、而徵狀較嚴重的「熱傷害」之一。以下是三種「熱傷害」的分別：

熱痙攣 (heat cramps):



這是形容身體在高溫環境下大量流汗時，因為鹽分流失造成肌肉抽搐和疼痛的現象，容易發生於大腿、小腿與手臂等部位，嚴重熱痙攣甚至會影響腹壁肌肉，而熱痙攣也可以是熱衰竭的病徵之一。

熱衰竭 (heat exhaustion)：



身體因高溫環境造成排汗過多，同時流失大量水分和鹽分，徵狀包括大量出汗、疲倦、全身無力、頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、臉色蒼白等，患者的核心體溫會上升，但很少會達到40°C。患者意識仍處於清醒狀態，只要盡快補充水分和電解質，死亡風險低；但若未能及時治療，會繼而惡化變為中暑。

中暑 (heatstroke)：



在高溫環境暴露造成體溫超過40°C，體溫調節能力失常，而且排汗功能異常、不能散熱，引發神經功能異常（如昏迷、抽搐），併發症包括心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血，死亡率高達八成。

中暑嚴重可致死！

中暑是一種嚴重的熱傷害，如果不及時得到治療，可能會導致死亡。中暑是由於身體在高溫環境下失去過多的水分和電解質，並且無法有效地調節體溫而引起的。這可能會導致身體的熱平衡失調，進而影響心臟、肝臟、腎臟和中樞神經系統等重要器官的正常功能。

中暑的嚴重程度取決於身體暴露在高溫環境中的時間長短、身體狀況和治療的及時性等因素。中暑的症狀包括頭暈、惡心、嘔吐、心跳加快、呼吸急促、口渴、皮膚潮紅、疲勞等。如果不及時治療，中暑可能會進一步發展成為嚴重的熱中症，導致昏迷、痙攣、呼吸衰竭和死亡等。

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５類人士最容易中暑

雖然在香港並不常見，但其實在外國一些國家在遇上異上氣候時，經常都能見有人不幸「熱死」在家中或車內。

其中以下５類人最易中暑：

1. 建築工人、農民、運動員



長時間在高溫潮濕的環境下工作或活動。

2. 年齡較小或較老的人



因為他們的身體無法像年輕成年人那樣有效地調節體溫。

3. 患有慢性疾病的人



例如心臟病、高血壓、糖尿病等，因為這些疾病可能會影響身體調節溫度的能力。

4. 飲酒過量的人



酒精有可能會影響身體調節體溫的能力。

5. 補充水分不足的人



缺乏水分和電解質會影響身體調節溫度的能力。

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預防中暑留意８點

1. 避免長時間暴露在高溫和高濕度的環境中，特別是在炎熱的夏季。



2. 在高溫環境中工作或運動時，穿著輕便、透氣、吸汗的衣服。



3. 隨時補充水分，大量攝取水和電解質飲料（如運動飲料等）以補充身體流失的水分和電解質。



4. 避免飲用含咖啡因或酒精的飲料，因為它們可能會加速身體失去水分。



5. 在高溫環境中進行運動時，避免在熱度高峰時進行，而是選擇在清晨或晚上進行運動。



6. 盡量避免長時間待在關閉的車內或室內，如果必須待在室內，保持室內通風良好。



7. 一些藥物或具有抑制汗腺分泌、造成血管收縮等作用，若需長期服用某些藥物，請諮詢您的醫生是否會增加您患上中暑的風險。



8. 如果您有任何中暑的症狀，立即停止活動，移至陰涼處休息，並補充水分。如果症狀嚴重，請尋求醫療協助。

