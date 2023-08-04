貧血｜嗜冰成癮或是身體求救訊號！忽略治療恐引發慢性心衰竭

夏日炎炎，許多人無冰不歡，隨時隨地想來杯台式手搖飲或是冰品，但有醫師警告，嗜冰成癮可能是身體正在求救的訊號。



若置之不理，可能會影響心臟功能，嚴重時甚至引發慢性心衰竭。

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缺鐵性貧血症狀之一為「異食症」，發生率達50％

台灣萬芳醫院家庭醫學科醫師吳芝穎表示，之前曾收治一名19歲女患者，不分季節隨時都想來杯加滿冰塊的手搖飲或冰品，就算吃到打冷顫或是牙齒不適都無法戒口。由於無冰不歡的狀況讓家人非常擔心，因此紛紛建議她就醫，檢查後才發現患者的嗜冰成癮，其實是缺鐵性貧血症狀。

吳芝穎指出，缺鐵性貧血是所有貧血疾病中相對常見的，女性發生機率是男性的2倍，引起缺鐵性貧血主要原因為「血液流失」和「攝取不足或吸收異常」。前者好發在育齡期婦女或是銀髮族，受生理期經血排放影響，定期流失鐵質，此外，部分長者容易有潰瘍、瘜肉或腫瘤，也會形成慢性出血。茹素者或患有乳糜瀉、曾接受胃或小腸繞道切除手術，因鐵質吸收位於小腸，都會影響身體儲鐵量。

血紅素正常值女性12以上、男性13以上，輕微貧血通常無症狀，一旦血紅素不斷下滑僅剩個位數時，會出現喘、疲勞、頭暈、心悸、異食症、不寧腿等表現，其中「異食症」是缺鐵性貧血最為特別的症狀，發生機率高達50％。

3大補鐵食物預防、改善貧血

吳芝穎說明，異食症準確成因尚無醫學根據，目前推論是缺鐵造成舌頭萎縮腫脹，需要冰塊緩解脹痛感，或是鐵質不足導致腦部病變影響味覺，對於冰塊、肥皂、糞土等沒有營養價值的物質有不可抗力的吸引力。

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雖然身體對於長期貧血已能適應，症狀也比較輕微，容易被忽略治療，若是放任不管很有可能影響生長發育還有心臟功能，引發慢性心衰竭！而缺鐵性貧血治療方式多以口服鐵劑為主，可以搭配維他命C能促進吸收，腸胃吸收不良者，建議注射鐵劑，嚴重貧血則改由輸血治療。民眾平常可以攝取適量的深綠色蔬菜、莓果柑橘類、肉類等食物，從食材中獲取鐵質，也是預防、改善貧血的好方法。

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