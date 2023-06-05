體臭原因｜腎虧捱夜易體臭！忌太補戒5類食物　中醫推1款茶飲止汗

夏日炎炎，陽光下走一下難免揮汗如雨，全身濕悶黏膩，尤其在人多擁擠的空間或大眾運輸內有可能會被濃郁的「體味」臭到崩潰。



醫生指出，流汗本身沒有味道，主要是皮膚菌叢惹禍；但中醫認為，體味多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛及腎精虧虛有關。他也點名「愛吃5類食物」如燒烤油炸、辛辣甜膩或喝酒抽煙，汗水中的代謝物自然會變多，現在開始減少精緻飲食和重口味還有救。

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汗液本身沒有味道，在被皮膚的菌叢分解後會產生味道，但不要因此過度清潔皮膚，因為汗臭不是因為太多細菌，而是有太多「不對的細菌」。台灣家醫科醫師李思賢指出，汗水主要由水、礦物質、乳酸、尿素4種物質組成，其中的礦物質包括鈉（最多）、鉀、鈣、鎂，而身體的汗腺主要又分為小汗腺和頂漿腺。

小汗腺分布全身，包括額頭、手掌、腳掌及其他大大小小的部位，終其一生調節體溫，分泌的汗液是水和一些電解質，屬於水樣的汗；頂漿腺則分布腋下、乳頭、會陰部和頭皮，受到「性荷爾蒙」的刺激，青春期之後會分泌特別旺盛，屬於濃稠性的汗，含有更多的醣類、蛋白質和脂質。

值得注意的是，頂漿腺的汗液本身沒有味道，但在被皮膚的菌叢分解後會產生各種味道，也就是俗稱的「體味」或「汗臭味」。

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而台灣中醫師王大元在粉專《元氣中醫師 王大元》則指出，體味與性別、疾病、飲食習慣和流汗多寡有關。他說，人的汗腺分為小汗腺、大汗腺，前者又稱為外分泌腺，負責分泌無色無味的汗水，遍佈全身，能調節體溫及身體代謝。後者又稱頂漿腺，主要分佈於腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，這種汗液濃稠混濁，內含角蛋白，容易被皮膚表面的不同細菌所分解，因而產生「屬於你自己」的特殊氣味。

王大元進一步說明，以中醫來看，體味多與3原因有關：

1. 脾胃濕熱：多與不當飲食習慣有關，喜歡吃燒烤油炸、辛辣甜膩或喝酒、抽煙，容易導致脾胃濕熱內盛，汗水內的代謝物也跟著變多。

2. 肝火旺盛：與熬夜過勞、壓力過大或情志因素有關。

3. 腎精虧虛：過了40歲身體逐漸退化，皮脂腺的功能也變得不平衡，四肢末梢出油量減少，但是頭面部和胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化形成一股老人味。

提到流手汗，王大元說明，多汗症有些是因交感神經容易興奮或疾病所致，如甲狀腺亢進、內分泌失調等，造成手腳汗水過度分泌，然而手汗症大多是原發型，從小時候就開始發作，到了青春期尤為明顯。中醫認為，多汗症與心臟、體虛有關，當循環系統與自律神經系統無法協調或體弱而使皮膚腠理不固，汗水容易漏出，使得全身濕答答。

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吃太補會臭氣熏天？

王大元提醒，若有濃郁體臭味者，請減少精緻飲食和重口味，吃太補反而臭氣熏天；此外，多選擇透氣的棉絲質料衣物，流汗後馬上擦乾，外出時可多帶一件衣服替換；洗澡可使用殺菌或抑菌沐浴產品，但勿過度使用，因皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需改善菌叢種類與數量，而非徹底清除；止汗劑或止臭劑也適量即可，過量容易阻塞毛孔，且過度抑制流汗反而讓體內熱氣無法蒸散。

止汗茶飲：黃耆水

若本身深受多汗症所苦，王大元指出，西醫會以止汗劑、口服藥物、肉毒桿菌注射或交感神經阻斷術等治療；中醫則可服用寧心安神或斂汗滋陰的藥物「玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等」，也可針灸或按摩手部的內關、神門和頭頂的百會穴；茶飲可喝一點黃耆水，以1兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼即可飲用，對止汗效果也不錯。

他也點名「愛吃5類食物」如燒烤油炸、辛辣甜膩或喝酒抽煙，汗水中的代謝物自然會變多，現在開始減少精緻飲食和重口味還有救。

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