流汗｜常冒冷汗全因陽氣不足？中醫教5種流汗型態評估身體健康

皮膚既有狀況就已經夠糟，加上夏天熱浪來襲，一到戶外就熱汗淋漓，說不舒服就有多不舒服，但「汗液」其實是中醫用來評估一個人身體健康的重要標準。



台灣欣華安中醫診所副院長艾莉絲在Facebook專頁中發文指出，明代張景岳就將中醫問診的主要方式歸納為十條，稱為「十問歌」，其中「問汗」就是第二條，重要性可見一斑。艾莉絲表示，5種出汗型態分別為：少汗、多汗、汗黏、冒冷汗、味道重。

5種流汗型態（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 少汗

排除炎夏躲在冷氣房喝水少或是運動少等外在的影響，導致出汗少的就與我們的體質有關係，出汗較少的人大多是「虛寒」體質，因為身體的基礎代謝率相對較低，對各種營養物質的利用率不高，肌肉的活動量也較低於正常水準，在臨床上需要調整個人生活方式，進行適當運動改善體質。但如果出現手、足、四肢末端溫度過低症狀，可服用中藥進行調理。出汗少也會導致酸性代謝物在體內淤積，無法排毒，除了導致常見的皮膚病，也會影響新陳代謝，造成身體脂肪的增加。

2. 多汗

一般情況下，糖尿病、甲亢、高血壓、腫瘤等都會導致異常出汗，並伴隨明顯的相應症狀。這種情況下，必須及時控制病情，而後多汗情況就能解決。更多的情況是沒有明顯疾病症狀的異常出汗。例如在白天不活動或輕微活動的情況下，常汗出不止。這些人常有身體虛弱、說話語聲較低、食慾差、易感冒等特點，中醫認為是氣虛的表現，則需要開立緩解氣虛、增強體質的處方。

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艾莉絲表示，如果是晚上睡覺時盜汗，體質可能會屬於「陰虛」，而且通常會伴隨「潮熱」的症狀，有可能是更年期荷爾蒙改變因素或是其他原因；而陰虛的人因為晚上體內的熱無處釋放，便刺激交感神經流汗以調節體溫，所以早上起床就會感覺虛弱疲倦。可服用加味消遙散等中藥調理，也要減少吃辛辣的食物與進行適度的運動來改善體質。

3. 汗黏

一般代表的是患者屬於濕氣旺盛的體質，但由於汗黏也有可能是肝火旺或是脾胃功能失調引起，所以除了平時要清淡飲食，少吃點肥甘油膩的食物，多吃一些水果和蔬菜。建議至中醫門診，採取針對性治療調理體質。

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4. 冒冷汗

身體經常冒冷汗，在中醫的觀點裡，是陽氣不足所以導致了出冷汗，可以用補氣血的中醫藥方調理，不過如果是急症劇烈腹痛、嚴重貧血、嚴重發炎反應、出血等狀況也會伴隨冷汗發生，就要立即就診治療。

5. 味道重

是肝膽濕熱、脾胃濕熱等引起，肝膽濕熱可以使用龍膽瀉肝湯、脾胃濕熱用藿香正氣散，尤其是夏天很多人都是腸胃型感冒、濕熱引起的腸胃炎，可以服用藿香正氣散等進行治療。但如果有異常的氣味，則大多是內分泌系統問題所致，而不同的體味有對應可能的病症，像是糖尿病初期，尿液與身體會有著甜甜的氣味，就需要儘快就醫檢查。

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艾莉絲強調，中醫有血汗同源之說，發汗過多就會損傷血液，所以汗液也是身體健康的指標。另外，很多人夏天會一直躲在冷氣房裡，一直不出汗，容易導致「冷氣病」、出現皮膚相關的問題。艾莉絲認為，了解汗情才能掌握健康，但出汗異常原因眾多，不可輕忽。

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