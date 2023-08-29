眼睛病變｜女子長期側躺用手機致短暫失明 雙眼近視竟差距300度！

近年來，手提電話已成為所有人生活的一部份，然而在帶來方便的同時，「機不離手」的問題亦愈來愈嚴重。近日，內地就有一名女子因長期側躺玩手機，導致短暫失明。



據內媒報道，大陸湖南省張家界市一名24歲女子在大學時期經常於床上側躺玩手機，導致兩眼近視度數嚴重失衡，左眼度數只有300多度，但右眼近視度數就高達600度，即使在步入職場後，長時間讀書及用手機的習慣亦沒有改善。

誰知，在某個晚上女子突然發現右眼失去視力，雖然隔天早上視力就恢復了，但女子仍然前往醫院就醫。結果發現雙眼眼底都出現豹紋狀病變，而且高度近視的右眼病變的情況遠比左眼嚴重許多。

醫生解釋，豹紋狀眼底病變大多發生於1000度以上近視的人，由於病變具不可逆性，情況一旦惡化就會導致失明。醫生又提醒，若視力異常的情況出現超過5分鐘就應立即求醫。事後，該名女患者透露，目前只能做好眼睛的日常保健，除了改善用眼習慣，多服用葉黃素、魚油等護眼營養補充劑，另外，每半年亦會檢查一次視力。

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什麼是豹紋狀眼底病變？

眼底是眼科學上的一個專有名詞，它是指眼球內後部的區域，包括視網膜、視乳頭、黃斑和視網膜中央動脈，用肉眼是觀察不到的。而豹紋狀眼底就是指眼底視網膜區域出現類似豹紋的症狀。

豹紋狀眼底是高度近視的典型眼底，只要近視度數高了基本都會出現豹紋狀眼底，這是因為近視度數高，眼軸拉長，視網膜被拉薄，視網膜下的血管變得可透見。

哪些人容易出現豹紋狀眼底？

一般來說，具有兩種因素出現比較容易出現豹紋狀眼底：

1. 高度近視眼



2. 長者



尤其是同時具備兩種條件，近視度數越高，年齡越大，出現豹紋狀眼底的概率越大，症狀越明顯。另外，若父母是高度近視眼，或者家族有近視的基因，孩子天生患有豹紋狀眼底的概率比正常人高，或者在成長過程中自然形成了豹紋狀眼底。

遠離近視眼保護明亮眼睛 日常６點要做足！

豹紋狀眼底病變是一種自然發生的眼底病變，目前並沒有特定的預防措施來防止豹紋狀眼底的發生。然而，由於高度數的近視會增加出現豹紋狀眼底病變的機率。因此若想預防豹紋狀眼底病變，最好的方法就是避免高度數近視，以下是一些建議：

1. 遠離近距離用眼：減少長時間近距離用眼，如長時間盯著電子設備屏幕、閱讀書籍或操作手機。使用20-20-20法則，每隔20分鐘遠離屏幕，看遠處20英尺（約6米）的物體，持續20秒鐘，以放鬆眼睛。



2. 保持良好的用眼習慣：保持適當的閱讀距離，保持正確的坐姿和書寫姿勢。避免瞇眼或用力眨眼睛。



3. 定期眼部休息：進行眼部放鬆運動，如眼球轉動、注視遠處或進行眼部按摩，有助於緩解眼部疲勞。



4. 室內外平衡：盡量保持室內外活動的平衡，多在戶外進行戶外運動和活動，接觸自然光線。



5. 控制近視進展：對於已經近視的人，及早進行視力矯正，如戴眼鏡或隱形眼鏡，並定期進行眼部檢查。近視眼患者還可以考慮使用角膜塑形鏡或其他視光學矯正方法。



6. 定期眼部檢查：定期接受眼部檢查，讓眼科專業人士評估您的視力和眼部健康情況。



請注意，這些建議可能有助於減少近視的風險，但並不能保證完全預防近視的發生。如果懷疑自己患上眼睛疾病，請盡早就醫尋求專業意見。

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