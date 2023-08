藍光傷眼｜高效護眼保健品要識揀 5：1黃金比例護眼兼潤眼？

都市人機不離手,加上長時間對著電子屏幕工作,眼睛乾澀又刺痛的情況經常出現。藍光傷眼時有所聞,更有機會令視力提早退化。想保護眼睛,最有效的方式是多休息,減少雙眼接觸電子產品的機會,無奈知易行難。到底實際上藍光如何傷害眼睛?又有沒有其他護眼好方法?以下為大家一一拆解!



藍光如何傷害眼睛?

藍光對眼晴造成的傷害無法逆轉。當藍光穿過眼睛時會最先接觸角膜,角膜細胞若大量曝曬於藍光之下,可能會引發氧化反應而導致乾眼,增加眼睛疲勞。過量的藍光刺激會對視網膜細胞產生傷害,增加黃斑部病變的機會,令視力提早退化。

藍光對眼睛造成的傷害不能忽視。

近年愈來愈多人關注藍光危害,「藍光丸」成為熱話,當中澳洲品牌BLACKMORES®抗藍光護目丸更是不少打工一族及家庭的看門口之選。BLACKMORES®抗藍光護目丸高效抗藍光及保護視力,護目配方參照國際眼退化權威5:1黃金比例*,天然葉黃素及玉米黃素有助過濾波長約390至515 nm的強光,減輕藍光對視網膜的傷害,並改善因長期面對電子屏幕而出現的眼睛乾澀及疲勞¹,護眼同時潤眼!除此之外,活性成分能提升黃斑色素密度,保護黃斑部感光細胞、高度抗氧延緩眼晴退化,減低視力模糊²。

BLACKMORES®護眼系列 針對性滿足各種護眼需求

BLACKMORES®抗藍光護目丸澳洲製造,通過澳洲藥品監督管理局(TGA)嚴格品質監控,特別適合長時間對着電子屏幕、眼睛對光線敏感或怕光與曾進行眼部手術人士。建議大家於餐後服用,每日一粒即可。配方不含藥性,建議持續服用或至少服用3個月體驗最佳護眼效果,或依照醫療專業人士指示服用。

BLACKMORES®抗藍光護目丸(60粒)零售價$379

每人的眼睛需求不一,怎能單靠一款「藍光丸」打天下?BLACKMORES®護眼全系列齊備入門至強效版,不同的產品特色與功效針對性地滿足各種護眼需求。除了雙效保養的BLACKMORES®抗藍光護目丸,護眼系列的BLACKMORES®山桑子護眼加強配方適合作為基礎保養,而黃斑抗氧護眼片則被視為升級強效保養。前者有效紓緩眼晴乾澀、消除紅筋,山桑子與葡萄籽精華2合1雙效抗氧潤眼,適合長時間配戴隱形眼鏡或季節性過敏人士;後者則於護眼與潤眼的基礎上添加補眼功效,6合1強效護眼配方為黃斑區提供6種重要營養,適合出現老花症狀、年過40歲希望維持良好視力的人士。

BLACKMORES®山桑子護眼加強配方(30粒)零售價$229

BLACKMORES®黃斑抗氧護眼片(60粒)零售價$369

BLACKMORES®是澳洲NO.1健康保健品牌^,連續15年榮獲澳洲「最具信譽品牌」大獎(2009-2023),一直堅持以全面的方法促進健康,結合科學實證和傳統智慧,為大家提供更自然的方法促進健康,3款護眼產品全面支援視力保健,獲得《香港01》健康Easy卓越大獎2023的「卓越護眼保健品大獎」的確實至名歸。

保護眼睛十分重要,及早正視眼睛健康,好讓雙眼保持在最佳狀態。由即日起至2023年9月7日,可以優惠價2件$479(平均每件$239.5),購買BLACKMORES®抗藍光護目丸或BLACKMORES®黃斑抗氧護眼片,立即到各大屈臣氏選購BLACKMORES®護眼系列!

產品效果因人而異,如有任何疑問,請向相關人員查詢。

* 配方含10毫克葉黃素及2毫克玉米黃素,與美國國家衛生研究院眼睛退化研究AREDS2使用同樣比例

^Blackmores calculation based in part on data reported by NielsenIQ and IQVIA through the IQVIA™ & NielsenIQ© RMS Sell Out Service for the Pharmacy & Grocery Database, Vitamins and Supplement Segment for the 52 week period ending 18/06/2022 for the Australia Grocery Pharmacy market according to the client defined product hierarchy.

