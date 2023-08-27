乾眼症｜淚膜具抑菌抗發炎3大功能　醫生教你養成護眼好習慣

乾眼症就像高血壓、糖尿病等是屬於眼科慢性疾病，若有一些遺傳性的免疫疾病，也會有機率罹患乾眼症。



目前乾眼症雖然不能完全治癒，但仍可透過適當的治療和管理，來緩解不適症狀和提高生活品質。

相關文章：【乾眼症】眼睛乾澀灼痛常流眼淚 紓緩乾眼症熱敷食療懶人包👇👇👇

+ 6

淚膜有哪3大功能？淚膜失衡恐引發乾眼症

台灣中壢國際大學眼科黃志訇醫師分析，乾眼症的主因是淚液分泌量不足、分佈不均或過度蒸發，導致無法適當維持眼球表面的濕潤度。正常眼睛表面有一層很薄的淚膜，由外往內分為油脂層、水液層及黏液層等3層，淚膜有3大功能：

功能1：可清潔並能沖洗眼睛表面的異物。

功能2：可維持角膜表面的濕潤、光滑，讓視力保持清晰。

功能3：具有抑菌、抗發炎等功效。



當任何一層的淚液分泌不足或分布不均，就會造成眼睛乾澀的狀況，乾眼症常見症狀包括眼睛乾、畏光、癢感、刺痛和灼熱感，有些人會感覺眼睛黏黏的，好似有異物感般刺刺的，分泌物也會增加，導致視力時好時壞，影響視力品質，進而讓患者無法專注、降低工作效率，另外，也可能會因此影響情緒、降低生活品質。較為遺憾的是恐引起角膜病變，例如：角膜潰瘍或結疤等，將會嚴重影響視力。

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！👇👇👇

+ 26

台灣黃志訇醫師表示，引起乾眼症的原因很多，主要是眼睛機能退化、淚膜失衡，導致眼睛容易感染、發炎；有些人則是感覺神經異常所引發，例如糖尿病患因長期高血糖導致眼睛神經麻痺，間接造成淚液分泌量降低；另外，服用包括高血壓、精神科或抗組織胺等藥物，也會讓眼睛變乾；而長時間配戴隱形眼鏡，過度專注使用電子產品，導致眨眼次數減少，或是睡眠不足等狀況，皆會加劇乾眼症狀。

乾眼症會遺傳嗎？以遺傳性自體免疫疾病居多

至於乾眼症是否會遺傳？若是患有遺傳性自體免疫疾病，如乾燥症、類風濕性關節炎等患者，都有比較高的罹患風險。要特別注意的是在乾燥環境中工作的人，如無塵室，也比較容易罹患乾眼症。

台灣黃志訇醫師說明，人工淚液無法真正對症下藥，必須透過詳細的檢查，不論是缺水、缺油、藥物或疾病引起，找出真正原因才能對症下藥。根據臨床統計，在乾眼症的患者中，缺油型乾眼症也稱為蒸發型乾眼症就佔了86%，主要是瞼板腺功能障礙，造成瞼板腺堵塞發炎，導致油脂分泌不足或品質不佳，進而產生乾眼症狀。

當眼睛缺油，導致眼睛的淚水無法完全被鎖住，很快地就會蒸發，所以，即便一直點人工淚液，仍是緩不濟急，眼睛依舊乾澀，這就是缺油型乾眼症。另外，還能嘗試淚管栓塞、瞼板腺擠壓、口服抗生素、抗發炎藥物、免疫血清及免疫抑制劑藥水等治療，現在還能透過眼部脈衝光來疏通堵塞的瞼板腺，進而紓緩乾眼症狀。

相關文章：護眼｜搬重物、睡前看手機致眼壓升高？5生活壞習慣恐爆失明危機👇👇👇

+ 5

針對缺油型乾眼症 眼科脈衝光科技迎刃而解

台灣黃志訇醫師指出，眼部專用脈衝光OPT，是唯一通過美國FDA認證，針對缺油型乾眼症（與瞼板腺功能障礙有關）的眼科脈衝光科技（optimal intense pulse technology, OPT），特殊設計的探頭可針對瞼板腺，加上冷凝系統，能降低表皮溫度，避免高溫過熱問題；眼科脈衝光治療不只能改善瞼板腺功能障礙，還能抑制發炎反應並讓擴張的血管收縮，並且殺死常駐眼周的細菌及蟎蟲，這是傳統治療無法去同步改善的部分。另外，脈衝光治療後，必須進行疏通動作，才能達到明顯的效果，更重要的是要找有原廠認證設備及醫師的眼科診所接受治療。

台灣黃志訇醫師分享1位70多歲的乾眼症女性患者，因為長期角膜發炎、疼痛，眼皮也非常腫脹，甚至吹到風就流淚，在經過一連串眼科脈衝光療程後，包括溢淚、眼皮腫脹和疼痛感等症狀，皆有明顯改善。另外1位80多歲、主訴眼睛非常癢且患有糖尿病的患者，來看診時眼睛腫得像熊貓，眼周皮膚甚至都裂開了，經過5次脈衝光治療後，症狀改善很多。

相關文章：乾眼症｜久坐冷氣房眼睛易乾澀疲倦？恐患乾眼症3大方法緩解症狀👇👇👇

+ 4

眼睛脈衝光治療對於50、60歲比較重視外表的女性來說是一大福音，由於乾眼症造成的眼皮腫脹、眼睛黏黏的都會影響外觀，乾澀造成的刺痛感更影響生活品質，這些缺油型乾眼症患者，都相當適合透過脈衝光來治療。

如何預防乾眼症？日常生活養成護眼好習慣

台灣黃志訇醫師建議，預防乾眼症首重養成健康生活習慣，包括要有充足的睡眠，專注使用電子產品時要練習眨眼，10分鐘就要眨眼10次，而且要眨的完全，或是按滑鼠時就眨1下；另外，眼周清潔必須確實，尤其眼妝一定要卸除乾淨，可使用眼周清潔產品，例如含茶樹成分的清潔用品可抗蟎蟲。若確診為蒸發型乾眼症，則建議早晚熱敷眼睛5分鐘。

相關文章：【護眼】脾胃氣虛愛吃辣致眼疲勞 簡單5招護眼操補肝健脾附食療👇👇👇

+ 17

此外，建議定時定量補充Omega-3不飽和脂肪酸，像是魚油、亞麻仁油等，能幫助油脂分泌更順暢；最後台灣黃志訇醫師提醒，避免使用藥妝店或市售的眼藥水，若感覺眼睛不舒服，一定要尋求專業眼科醫師的協助和治療。

延伸閱讀：

中暑嚴重恐致器官衰竭！別輕忽中暑5症狀 掌握4招預防

喝鹼性水可以調整體質？還能治療疾病？ 專家破解真相

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」