高血壓｜按時服藥高血壓還是降不了？病因多在腎上腺恐需手術治療

高血壓患者持續服藥，但血壓卻降不下來，經常四肢無力、全身軟趴趴，小心有可能是「原發性醛固酮過高症」作怪。



由於這個病症難與一般原發性高血壓區別，若未針對病灶根本治療，且血壓長期控制不良，發生腦中風等併發症機率也特別高。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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56歲的劉先生，6年前診斷有高血壓，一直持續服藥，某次抽血檢查發現有低血鉀症，於是醫師開立補充鉀離子及降高血壓藥物，但未再細究原因。他時常感到手腳無力，曾經在郊山健走後，竟然全身軟趴趴幾乎癱瘓，送醫急診。又有一天，劉先生因胸悶不適而至台灣中國醫藥大學附設醫院掛急診，經急診醫師轉心臟科醫師，發現左腎上腺有1公分的腫瘤，再轉診內分泌科，這才診斷出是腎上腺瘤造成的「原發性醛固酮過高症」，手術切除腺瘤後，血壓逐漸正常，不用再吃降血壓藥物。

另一名58歲的廖女士，有17年高血壓史，平時都在診所拿藥，最近血壓偏高，轉至某醫院心臟科就診，她沒有低血鉀的病徵，診所醫師認為她可能最近壓力大，除了原先3種降血壓藥，另外又開了抗焦慮藥給她服用，直到輾轉至中國附醫內分泌科就診，才診斷出是左腎上腺皮質增生造成的原發性醛固酮過高症，經手術切除左側腎上腺後，高血壓也不藥而癒。

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續發性高血壓全台約53萬人 病因多在腎上腺

台灣中國附醫內分泌科主任王子源表示，高血壓是台灣人心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，根據推估，高血壓盛行率達26.8%，台灣18歲以上成人約529萬人罹患高血壓，而高血壓性疾病位居台灣人10大死因第6名，死亡率及排行都呈現逐年上升趨勢，不容小覬。

但值得注意的是，約10%的高血壓病人是續發性高血壓，全台約53萬人，也就是另有病因，導致血壓偏高，最常見的就是腎上腺醛固酮分泌過多，引起的「原發性醛固酮過高症」，如果病因是單側腎上腺瘤或是增生，只要能早期精準診斷，經由手術切除病灶的腎上腺，是有機會根治高血壓。

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定期服藥但血壓仍高 血鉀過低也是治療線索

王子源說，台灣有9成高血壓是屬於原發性高血壓，大多發生在中老年人，通常有家族高血壓病史，只要按時服藥，多能控制血壓；續發性高血壓患者則通常初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥但血壓仍「居高不下」；另外，約2到3成的原發性醛固酮過高症患者有低血鉀症，如果病人有高血壓、抽血又發現低血鉀，就要懷疑是原發性醛固酮過高症。

不過，王子源也說，像劉先生的低血鉀檢查結果可以發現治療線索，但廖女士則完全沒有臨床癥候，抽血檢查也沒有低血鉀，就需要臨床經驗豐富的醫師，才能得到正確的診斷，建議有血壓控制困難的病人，可至新陳代謝科尋求醫師協助診斷，也許就是俗稱「腎上腺高血壓」的原發性醛固酮過高症惹禍，才讓血壓怎麼也降不下來。

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