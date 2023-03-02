睡眠不足易高血壓！調整作息4要點 　睡前吃這些水果或中斷睡眠？

你長期睡眠不足，可能因為加班或熬夜打牌、追劇捨不得睡？醫師提醒，長期睡眠不足不僅會變胖還會高血壓，引發心血管疾病風險。另外，有些水果也最好不要睡前吃，以免影響睡眠品質。



睡眠時間少於6小時，小心變胖、血壓升高

台灣好日子診所家庭醫學科醫師許哲源在診間觀察到，每次只要放完假，不少人反而覺得身體更累、更想睡，原因是放假的時間太寶貴，反而捨不得睡覺，默默熬夜、打牌、追劇等，讓睡眠時間變得更短更少。

根據研究指出，每天睡眠時間少於5～6小時的人，肥胖機率會比睡眠充足的人高出3成，而長期睡眠不足也會增加高血壓、高血脂和心血管疾病的風險。許哲源說，近日診間就有睡不好的患者，早上一起床血壓就變高。

調整作息4要點（按圖👇👇👇）

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睡不好、作息不正常？調整作息4要點

此外，睡眠減少也會增加食慾，讓人傾向選擇高熱量、高油脂的不健康食物。許哲源建議以下調整作息的方式，讓生活型態正常：

1. 固定起床時間和睡覺時間，不管前一晚睡得好不好；只要時間久了，就容易在固定時間入睡。

2. 建立良好的睡眠環境，減少周遭的干擾，如光線、電視、音樂、吵雜聲音。

3. 白天減少使用會影響睡眠的物質，如咖啡、茶、香煙。

4. 建立床和睡眠的連結，想睡的時候才躺床，不要在床上做閱讀、看電視、吃東西或運動。

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睡前不要吃高鉀水果，當心利尿中斷睡眠

台灣輔大醫院家庭醫學科醫師許書華也曾建議，想要一夜好眠，睡前4～6小時內要盡量避免咖啡因、茶類和酒精。她提到，有些人習慣用酒精助眠，雖然剛開始微醺的感覺或許有助眠效果，但酒精其實會擾亂睡眠周期，導致睡眠中斷。除此之外，有些水果盡量不要睡前吃，例如西瓜、哈密瓜等瓜類水果，因為它們是高鉀水果，跟酒精一樣有利尿效果，可能造成中斷睡眠起床上廁所，進而影響睡眠品質。

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促進睡眠食物：牛奶、香蕉、穀類、豆類

想要穩定睡眠，許書華表示，睡前可以吃一些含鈣食物，例如牛奶，另外也可以攝取含有色胺酸的食物如香蕉、穀類、豆類等，讓睡眠比較穩定。其實睡覺之前透過少量進食來微微增加飽足感，有助於穩定神經；不過，若腸胃比較脆弱或有胃酸倒流的人，睡前最好不要吃東西。

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