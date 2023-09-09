滑鼠手｜用電腦時會手麻痺？晚上更被痛醒？2運動改善腕管綜合症

常常打電腦打到手麻，甚至晚上還會被手痛醒的患者要注意，可能已經被「腕管綜合症（又稱腕隧道症候群）」纏身。



醫師指出，治療腕管綜合症可透過休息、藥物治療、物理治療等方式來改善，平時在家中可透過2種運動，伸展手部肌肉，預防腕隧道症候群。

▼根據手麻的狀況，推測可能的原因（按圖👇👇👇）

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打電腦時會手麻 恐是「腕管綜合症」

台灣復健科醫師李炎諭表示，長時間進行電腦文書工作的患者要注意，若手部時常出現麻痛，甚至是夜間被手部的麻痛弄醒，或是經常想甩手等問題，就很可能是罹患「腕管綜合症」，通常出現在電腦作業員、牙醫、木工、鑽地工等工作者身上，有時也被稱為「滑鼠手」。

腕管綜合症是正中神經在通過狹窄的腕隧道時，因神經受到壓迫導致手部感覺異常，產生疼痛或是麻痺現象，前期常會在手指與手部出現麻痛感，因反覆抓取東西、提東西或是手腕不自然彎曲、震動所引發，若沒有進行治療，後期甚至會有肌肉萎縮的危機。

4招改善滑鼠手（按圖看清👇👇👇）

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2招幫你檢查是否有「腕管綜合症」

李炎諭指出，針對腕管綜合症，通常透過一般臨床診斷即可，也可以安排神經傳導檢查、軟組織超聲波評估。醫師也會在理學檢查上透過2個動作來判斷，在輕敲手腕處的正中神經通過區域會有觸電或刺痛感，或是將雙手手腕下垂彎曲90度，若1分鐘內出現酸麻症狀等，都是罹患腕隧道症候群的警訊。

伸展手部肌肉 改善腕管綜合症

李炎諭提醒民眾，治療腕管綜合症可透過休息、藥物治療、物理治療、針灸、震波、注射治療與手術等方式來改善，民眾平時在家中，可以透過2種運動來伸展手部肌肉，有效預防腕管綜合症。

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伸展手指屈肌

將手腕與手指屈肌伸展到有緊繃感，維持15秒，重複共5次。

肌腱滑動運動

肌腱滑動運動包含5個動作，分別為：手刀、彎近端指節、彎掌指關節、四指握拳、五指握拳，每進行1個動作需停止2～3秒，依序做5～10次即可。

2種運動來伸展手部肌肉（健康2.0授權使用）

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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