居家辦公｜姿勢不良肩頸痠痛、手麻當心這疾病！必學4招減緩不適

疫情持續，不少人也改成居家上班，而居家上班若是長期姿勢不良，要當心產生上交叉症候群！台灣35歲的李小姐從事會計業，隨著在家上班、滑手機追劇、上網看股市等等使用電子產品時間增加，常覺得轉頭或活動肩膀時有隱隱作痛的緊繃感，甚至天氣冷時從後腦勺一陣緊繃感延伸至上背部。再加上起床時常感到雙手無力或麻木的感覺，一度很擔心自己是否中風。



對此台灣萬芳醫院傳統醫學科蔡宗儒醫師表示，經過檢查後發現，很有可能跟她長時間的坐姿不良有關，而產生「上交叉症候群」的不適症狀，經過2個月配合針灸與中藥治療後，肩頸痠痛、聳肩與駝背的習慣也逐漸緩解。

什麼是上交叉症候群？4招減緩上交叉症候群（按圖）

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上交叉症候群 與坐姿不良有關

上交叉症候群是指頭部跨越了身體的中線，頸椎下方過度彎曲、上方過度伸直，變得好像「烏龜」一樣往前伸出脖子，而且背部的上斜方肌、肩胛骨上方會特別突出，像是駝背一樣；而下斜方肌、頸椎的肌肉沒有力氣，會凹下去，所以形成烏龜頸、駝背。

蔡宗儒醫師進一步解釋，上交叉症候群常有圓肩、聳肩或駝背等身體特徵，和坐姿不良息息相關，「根據解剖結構，這些特徵與上斜方肌、提肩胛肌、胸索乳突肌、胸大肌或胸小肌過度緊繃，且中下斜方肌、菱形肌與前鋸肌相對虛弱無力有關聯。」

至於中醫的治療方式，會以膀胱經、大腸經、小腸經、膽經的筋絡氣血與其經過的患部肌肉為主要治療目標，配合藥物、針灸或拔罐調整這些經絡的氣血循環，進而達到治療的效果。

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蔡宗儒醫師提醒，除了治療以外，平時也可以注意以下事項，減緩上交叉症候群的不適症狀，而若肩頸緊繃酸痛超過一週，建議及早就醫：

1. 建議電子產品使用30分鐘後起身活動肩頸並換個姿勢。

2. 若工作時需長時間低頭，可做縮下巴的動作，有助於頸部肌肉伸展，配合頸部深層肌群發力來穩定頸椎，減少頸椎弧度。

3. 工作或休息時用溫毛巾清擦頸後肌肉，協助熱敷。因為頸部有許多重要血管，因此不建議直接熱敷頸部，避免血壓升高。

4. 休息時可伸展頭頸部肌肉。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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