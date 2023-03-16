腸胃炎｜病毒性腸胃炎傳染力強！多吃這食物助有助腸道修復

病毒性腸胃炎從春節以來就開始流行，醫師表示，到現在兒科門診還是很多上吐下瀉的孩子和父母，腸胃炎衛生教育一天要講好幾次。



提醒腸胃炎期間不要只吃三白：白吐司、白粥、白饅頭。因為腸道黏膜的修復，需要從腸道中直接獲取營養，所以要攝取蛋白質，以蛋為例，可以吃水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，不要有油的煎蛋、炒蛋和蛋餅。

感染性腸胃炎類型（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：腸胃炎｜發燒嘔吐腹瀉7症狀 忌吃菠蘿蒜急救不適運動飲品這樣喝

輪狀病毒、諾如病毒還在流行

台灣兒科醫師陳敬倫在Facebook表示，今年真的是「吐年」，腸胃型感冒泛指病毒性腸胃炎，在兒童最多的就是輪狀病毒和諾如病毒（又稱諾羅病毒），在成人則是諾如病毒為主。這兩隻病毒都是透過糞口傳染，輪狀病毒潛伏期1～3天，感染後1～2周，糞便內的病毒還有傳染力。口服疫苗或感染後會有免疫力，好發5歲以下孩童。諾如病毒除了糞口傳染外，只需極少的病毒量就會傳染，所以也能透過接觸或飛沫傳染。而諾如病毒潛伏期約24～48小時，感染後1～2周，糞便內的病毒還有傳染力。因為有多種型別，所以感染過還會再度感染，無法免疫。

相關文章：放屁｜坑渠味腸胃炎魚腥味有腫瘤 7種屁聞出病細又臭小心大腸癌👇👇👇

+ 4

上吐下瀉、發燒、無力 補充電解水優於運動飲料

陳敬倫表示，最近門診還是有很多腸胃型感冒的患者和家屬，兒童主要症狀是發燒、上吐下瀉；成人則是頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛、無力，有些人會發燒。治療上沒有特效藥，只能給予止吐、止瀉藥作症狀治療。

他提醒，腸胃炎不要只吃三白：白吐司、白粥、白饅頭。而是要注意水分和電解質的補充，因為嚴重腹瀉容易脫水和缺乏電解質，腸道對水的吸收需要鈉和葡萄糖，但過多的糖卻會加重腹瀉。所以特殊濃度設計的電解水，優於運動飲料、果汁和白開水。

相關文章：腸道健康｜中醫揭腸胃炎3大外因 手腳2穴位緩解不適👇👇👇

+ 3

腸胃炎飲食建議 吃這些蛋修復腸道

針對腸胃炎飲食，陳敬倫建議，以母乳為主食的寶寶就繼續喝母乳，研究發現，喝母乳的寶寶恢復較快。喝配方奶的寶寶也可以繼續喝、不必稀釋，但如果持續腹瀉，可以改喝無乳糖配方奶。不是以奶為主食的孩子，則可以吃白飯、粥、麵、麵包、吐司、蒸薯仔等，作為熱量來源。

另外，飲食要清淡為主，蛋白質和胺基酸是腸道修復必須營養素，蛋、瘦肉和魚是比較好的選擇，盡量避免油炸、太油、太肥的蛋白質，以蛋為例，可以吃水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，不要有油的煎蛋、炒蛋和蛋餅。也可以吃青一點的香蕉和蘋果，具有緩瀉效果。

延伸閲讀：

病毒性腸胃炎進入好發期，當心嘔物吐成傳染源！漂白水洗衣、肥皂洗手不可少

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」