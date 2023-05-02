糖尿病｜腹部肥胖、高血壓均屬危險因子！及早掌握血糖異常徵兆

糖尿病是台灣人10大死因之一，而肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂、吸煙、飲酒過量、遺傳等，都是糖尿病的危險因子。



依據2017到2020年台灣國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上台灣人糖尿病盛行率為11.1%，約有218萬人罹患糖尿病。

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善用不同健康檢查資源 及早掌握血糖異常徵兆

糖尿病初期沒有明顯的症狀，病人通常要等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕時，才發現已經罹患糖尿病，如果血糖一直控制不好，將導致心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。台灣國民健康署署長吳昭軍呼籲，糖尿病高風險群應定期進行健康檢查，若是發現血糖異常，應儘快尋求專業人員的幫助，並積極改善不良的生活型態，以降低糖尿病等慢性病的發生風險。

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糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dL）沒有任何症狀，需要透過血液檢查才能確認，因此養成定期健康檢查的習慣，可以及早發現血糖異常，及早改善。台灣國民健康署提供40歲以上成人每3年1次、65歲以上每年1次免費預防保健服務。此外，民眾也可以透過職場勞工健檢、醫療機構的自費檢查等，掌握自己的血糖狀況。台灣國民健康署呼籲，糖尿病前期是可以逆轉的，改善不良的生活型態，可以降低5成以上糖尿病的發生風險，因此民眾一旦發現血糖異常的情形，要儘早尋求專業醫事人員協助，幫助您控制好血糖，預防糖尿病等慢性病的發生。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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遠離糖尿病就能遠離多樣病變 掌握血糖致勝關鍵

血糖管理對糖尿病人相當重要，避免後續血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。吳昭軍提醒，無論是健康民眾還是糖尿病高風險族群，都要養成定期健康檢查的習慣，掌握自己的健康狀況，若是發現血糖異常且有以下任2項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表有代謝症候群。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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