癌症｜早期癌症並無明顯徵兆！6大常見癌症早期警號及早察覺

長期以來，癌症在台灣人十大死因中居首，成為對健康和生命造成嚴重威脅的首要因素。



然而，由於大多數癌症在早期並無明顯徵兆，約80%的患者在發現時已處於晚期，這大大增加了治療的難度。

6種癌症該如何提早發現？（按圖看清！）

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一、鼻咽癌

鼻咽癌早期症狀不明顯，目前也沒有特定的篩檢工具。若出現無原因的鼻血、感冒症狀久治不癒、反覆感冒等情況，或是耳朵問題如中耳積水、耳鳴、聽力下降，應警覺可能是鼻咽癌的徵兆。

二、肺（腺）癌

肺（腺）癌目前仍無早期篩檢工具。若出現長期慢性咳嗽、咳痰帶血、氣喘、胸痛、體重異常減輕等症狀，應儘早就醫。有肺腺癌家族史者，可以考慮每年進行低劑量電腦斷層掃描或胸部X光檢查。

三、腎臟癌

腎臟位置隱蔽，癌細胞難以早期發現。若出現血尿、腰部痠痛、腹部腫塊、發燒找不到原因等症狀，應儘快就醫檢查。長期進行洗腎、長期使用止痛藥物，以及常染頭髮的人，都屬於高危險群。

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四、胰臟癌

胰臟癌初期症狀隱匿，進展快速。若出現上腹部悶脹、腹痛、體重快速減輕等情況，應提高警覺，儘早就醫進行檢查。

五、卵巢癌

卵巢癌常在晚期才被發現，但初期出現下腹脹痛、消化不良、尿頻、食慾不振等非典型症狀。有家族病史、肥胖女性應特別留意卵巢癌的風險，若出現相關症狀，應儘早就醫。

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六、肝癌

肝癌早期無症狀，但可能出現黃疸、體重減輕、食慾不振、噁心等情況。如有相關症狀，應儘快就醫進行檢查。

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