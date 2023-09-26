口乾｜緊張時總是口乾舌燥？壓力大會減少唾液專家教這招改善口乾

最近老是覺得口乾舌燥？這也是身體在告警！我們的唾液分泌量會受到飲食和情緒狀態的影響，醫師指出，壓力和緊張可能會導致唾液分泌減少，進而引發口乾等不適。如何緩解口乾舌燥？



唾液分泌量與食物味道有關

台灣悅庭牙醫診所院長曹皓崴說明，每個人一天的唾液量，大約在1～1.5公升，而分泌量跟吃進去的食物種類和味道有關，例如酸味食物，有助於刺激唾液分泌；吃有鮮味的食物，會持續分泌唾液量；品嘗甜食時則分泌不多。

相關文章：口腔健康｜不喝水易致口水分泌不足？唾液4大功能防口臭幫助消化👇👇👇

+ 4

為什麼會這樣？人體很神奇！曹皓崴解釋，吃到酸味物時，會有大量的唾液流出，這是為了保護牙齒和口腔黏膜，避免牙齒表面受到酸性物質腐蝕；當牙齒咬斷、磨碎的食物與唾液混合後，食物會變軟，更容易通過食道，幫助吞嚥。

在輕鬆的狀態下用餐，大腦會下達分泌清澈唾液的指令；若處於緊張的狀態，大腦則會下達指令，讓唾液中的黏蛋白增加。此外，唾液除了能增加口腔動作的順暢度，讓食物容易下嚥、說話更輕鬆之外，還能洗掉牙縫間的食物殘渣，防止細菌繁殖，進而協助食物的消化和保護口腔。

測試你有冇口乾症！（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：口臭｜每日分泌唾液1公升口水太少致口臭？半個蘋果口部操去口氣

唾液減少可能是壓力大！醫師教你改善口乾

曹皓崴表示，如果近期有感覺到唾液減少，可能是最近情緒壓力比較大或緊張，就要避免使用含酒精的漱口水，可咀嚼含木糖醇的無糖香口膠，多補充酸味水果及攝取充足的水分，都有助於改善口乾現象。

他也強調，勤加清潔，才能保護口腔健康；若口乾情況持續或惡化，建議要尋求專業牙醫師診斷，才能依照身體情況，規劃更完整的治療方案。

延伸閲讀：

糖尿病能痊癒嗎？高危險群有哪些？症狀、成因、類型、治療懶人包

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」