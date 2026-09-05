失智症｜食芝士或可預防失智症？ 芝士4大健康益處 3類人不宜食用

隨著年紀增長，認知和記憶力便會自然衰退，如何減慢這個過程就成為了醫學界的一個研究重點。早前，一份在科學期刊《Nutrients》上公佈的日本研究發現，原來吃芝士可以降低人們患上認知障礙的風險。



據外媒報道，為了更深入研究大腦健康和乳製品之間的聯繫，研究人員在東京招募了逾 1,500名 65歲以上的長者作為參加者，持續追蹤他們的飲食模式及芝士消費量，並使用簡短智能測驗（MMSE）來評估參加者認知能力。

MMSE是一種在長者中廣泛使用的認知功能測試，它包括方向、注意力、記憶、語言和視覺空間技能的測試。在這次研究中，MMSE 分數為 23 或以下被歸類為認知功能較低的指標。結果發現，經常食用芝士的群體在測驗中較容易達到合格分數。研究人員表示，吃芝士的人的體重指數和血壓也略低，步行速度更快，飲食也更多樣化。惟經常食用芝士的參加者，膽固醇和血糖水平亦會較高。

雖然研究結果顯示芝士攝取量與認知功能之間存在負相關，但研究人員亦強調，僅靠他們的研究並不能明確建立因果關係。未來需要更多的研究來驗證這些結果，並且應該承認其他因素，例如更多樣化的整體飲食，可能有助於這些發現。

芝士４大健康益處

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1. 提供蛋白質



芝士是一種良好的蛋白質來源，對於維持身體組織、肌肉和骨骼的健康非常重要。

2. 鈣質供應



芝士是含有豐富鈣質的食物，鈣質有助於維持骨骼健康，預防骨質疏鬆症。

3. 維生素和礦物質



芝士含有多種維生素和礦物質，如維生素B12、維生素A、鋅和磷等，這些有助於維持身體健康和功能。

4. 良好脂肪來源



對於正常的能量供應，我們需要攝取一定量的脂肪。芝士提供了健康的脂肪，包括單不飽和脂肪和多不飽和脂肪。

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３種人應避免食用

1. 乳糖不耐受或乳蛋白過敏者



芝士通常含有乳糖和乳蛋白，因此對於不耐受乳糖或對乳蛋白過敏的人來說，食用芝士可能引起不適或過敏反應。

2. 以慢性疾病為基礎的特殊飲食需求



某些慢性疾病，如高血壓、高血脂、糖尿病等，可能需要限制攝取飽和脂肪和鈉的飲食。某些芝士類型可能含有較高的飽和脂肪和鈉，因此這些人可能需要限制芝士的攝取量或選擇低脂、低鈉的芝士。

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3. 減肥或控制體重的人群



儘管芝士提供了豐富的營養，但它也相對高卡路里。如果你正在減肥或控制體重，可能需要注意芝士的攝取量，以避免攝入過多的卡路里。