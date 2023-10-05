高血壓｜不愛做運動如何保養心血管？每天靠牆深蹲可以輕鬆降血壓

許多研究已證實，久坐、不運動都是造成心血管疾病的風險因子，因此專家紛紛呼籲民眾上班或上了年紀依舊要起身走一走，有醫師表示，每天只要靠牆深蹲2分鐘，就可以輕鬆降血壓，維繫健康能事半功倍。



台灣嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜指出，根據最新研究，每天只要靠牆深蹲2分鐘，接著休息2分鐘，重複3至4次，共約15分鐘，靠牆深蹲比其他有氧運動來看，降血壓的效果也非常好。

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靠牆深蹲是一種「等長運動」

英國運動醫學期刊（British Journal of Sports Medicine）今年七月發布的一篇統合分析研究，分析了270個研究，包含15827位受試者，這些研究檢視了運動與血壓之間的關係。

研究指出，跑步、步行、騎單車、力量訓練和高強度間歇訓練等運動都有助於降低血壓，混合有氧運動和力量訓練似乎也有幫助。但沒想到，對於降血壓最有效的運動，是像「靠牆深蹲」這種等長運動。

安欣瑜說明，等長運動，是指在不移動的情況下收縮一組肌肉，當人體不移動的情況下收縮肌肉時，周圍的血管會壓縮。放鬆時血液會回流，使血管擴張或擴大。經常這樣做，可能比像跑步等動態運動更有效。

靠牆深蹲可預防心血管風險

安欣瑜表示，缺乏運動、久坐都會使高血壓會使動脈變硬，阻止血管正確地擴張，增加了心臟病或中風的風險。因此除了跑步和騎車等有氧運動外，有高血壓的朋友們，千萬別忘了加上靠牆深蹲。

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但特別提醒，靠牆深蹲無法取代其它有氧運動，記得需要跟其他有氧運動相互調配，對健康才有更好的效果，上班特別繁忙的民眾，也可以多趁空檔靠牆深蹲一下，深蹲不需要任何器材，隨時隨地都可以進行。

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