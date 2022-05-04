胃痛｜長期胃脹如何紓緩？中醫師教你深蹲排氣奇招按4穴改善胃痛

胃脹脹好不舒服怎麼辦？



台灣中醫師鄒瑋倫提供1招「排氣奇招」，不但可以改善胃脹、胃痛，也能刺激腸胃，預防便秘。

排氣奇招改善胃脹、防便秘（按圖）

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鄒瑋倫指出，經外奇穴的「大腸穴」及「二間穴」，加強消脹氣的效果，可用大拇指分別按壓「大腸穴」及「二間穴」，搭配利用核心肌群刺激腸胃，從腰內肌、側腹肌，刺激胃經、膽經。

- 大腸穴：食指第一指節靠末梢處

- 二間穴：食指第一指節中間處



1. 按穴蹲馬步

按壓「大腸穴」及「二間穴」，與肩同寬蹲馬步，注意蹲馬步要站直，不可聳肩，肩膀輕鬆下垂，慢慢往下蹲馬步，肛門往下、腹部收縮。

2. 左右扭腰

往右、往左扭腰各3圈，扭腰同時運動到側腹肌、腹直肌及腰內肌。

3. 深蹲

深蹲時，膝蓋不宜超過腳尖，肩膀記得輕鬆下垂，也可以配合扭腰。

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改善胃痛4穴

鄒瑋倫表示，胃位於下心窩處，胃痛千萬不要只按胃經，可以從脾經按摩，脾經位於肚臍往外5指橫幅、約4吋處，按摩府舍穴、腹結穴及大橫穴；如果劇烈胃痛可按摩胃經的梁門穴。

改善胃痛4穴（健康2.0授權使用）

1. 府舍穴

肚臍往外5指，再往下5指處，放鬆胃痙攣、紓緩急性胃炎。

2. 腹結穴

肚臍旁3指橫幅處，幫助腸胃放鬆。

3. 大橫穴

肚臍旁5指橫幅處，幫助腸胃代謝。

4. 梁門穴

肚臍上2吋，旁開5指橫幅，幫助紓緩劇烈胃痛。

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