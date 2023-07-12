骨盆底肌肉筋膜炎｜重訓深蹲易中招？5危險族群小心下半身用錯力

許多民眾為了擁有好身材，會選擇進行重量訓練，對此，醫師提醒，下半身過度用力、用錯力氣，會讓提肛肌筋膜發炎，造成頻尿、小便解不乾淨、排尿痠痛等症狀。



很多女生因為下半身肥胖，會進行深蹲重量訓練，希望可以訓練大腿、臀部，讓自己的身材更加完美，只是沒想到練一練，卻開始發生泌尿道感染相關症狀，到底是什麼原因？頻尿、排尿痛為什麼也醫不好？

提肛肌筋膜炎5大危險族群（按圖看清👇👇👇）

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下半身過度用力、用錯力，容易導致提肛肌筋膜發炎

台灣台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任金宏諺指出，當下半身過度用力，或是用錯力，很容易讓提肛肌的筋膜發炎，提肛肌筋膜炎也就是所謂的「骨盆底肌肉筋膜炎」，發作時出現下腹部、或是骨盆附近疼痛，而且這些疼痛還有可能發生輻射痛的狀況，一直蔓延痛到大腿股骨、腹股溝、外陰部，甚至是後背尾椎等位置。

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提肛肌筋膜炎5大危險族群

金宏諺說明，除了長時間過度練習深蹲，習慣用力排便、提重物、過度進行縮肛運動、生活壓力緊張等，都是提肛肌筋膜炎的好發族群。此外，發生提肛肌筋膜炎時，除了下腹部骨盆區域疼痛外，也會影響排尿，導致頻尿、小便解不乾淨感、下墜感、尿道痠痛等症狀，甚至於出現尿失禁。

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由於提肛肌筋膜炎發生的症狀十分類似泌尿道感染，金宏諺提醒，民眾若是服用長時間抗生素後，相關症狀都沒有改善，可以考慮是罹患提肛肌筋膜炎了，務必就醫諮詢其他醫療協助。

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