養生飲食｜粥可護胃蕎麥能助眠 7種「長壽食物」有助降炎不生病
撰文：康健雜誌
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吃甚麼很重要，對的食物幫助身體降發炎、抗癌還能殺菌，學習老祖宗留傳下來的7個健康飲食秘訣，打造不生病體內環境。
7種長壽食物 降壓助眠、清腸殺菌都能解
1. 粥：護胃養生、防感冒
怎麼吃最好：肉湯菜湯或蔬菜熬煮的熱鹹粥，讓營養精華一次被吸收
2. 大蒜：消炎殺菌、降膽固醇
怎麼吃最好：可利用煮、炒或做泡菜，也能搭配水餃、麵，較不易傷胃
3. 蕎麥：降壓助眠、清腸
怎麼吃最好：可選擇蕎麥麵，涼拌、煮湯或是熬粥
4. 白菜：抗癌、退燒解熱
怎麼吃最好：吃火鍋時多加白菜，消燥熱之氣。過敏者可加薑絲清炒
5. 蕪菁：消脹氣、護眼
怎麼吃最好：最好連葉子一起吃，醃漬、煮湯都不錯
6. 松子：滋潤皮膚、緩和發炎
怎麼吃最好：松子熱量較高，平時撒點在飯菜上，少少吃就好
7. 海帶芽：助排便順暢、美容
怎麼吃最好：醋可讓海帶芽軟化，可用醋涼拌海帶芽或韓式海帶涼湯
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