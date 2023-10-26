秋冬養生｜養血潤燥宜吃紅白食材紅棗雪耳　護氣管忌吃番薯3食物

前兩天是秋季最後一個節氣「霜降」，台灣中醫師公會全聯會秘書長陳博淵表示，霜降後天氣更寒涼，可多吃「白色加紅色」等食補，例如「銀耳蓮子湯」。



台灣中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，霜降後日夜溫差更大，雖是還是秋燥，但已從「溫燥」走到「涼燥」，此時養生重點在於「保護氣管」，應該少吃蘿蔔、蒲瓜、番薯等寒涼食材，多吃「養血潤燥」食物，例如，秋葵、白木耳、黑木耳。

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詹永兆指出，最近如果想進補，不宜過於溫補，薑母鴨、「十全大補湯」不適合現在食用，建議使用花旗參、黃耆、紅棗等不過度溫補的藥材，調製成可健脾胃的「四神湯」，「四君子湯」與「玉屏風散」也是補元氣的好物。

「立冬需進補，但在霜降後可以先補一些。」陳博淵提出，「白加紅」飲食概念，像是山藥、蓮子、白木耳就屬於不錯的白色食材，若想加強血液循環，可加點紅色的枸杞、紅棗，燉點「銀耳蓮子湯」，就是相當好的霜降食補，潤肺、顧氣管。

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霜降後留意保暖 免翹二郎腿？

陳博淵表示，下個月立冬進補，可選用羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等溫補食品，至於高血壓、容易出血體質等人士，斟酌進補。

除了食補之外，詹永兆提醒，霜降後夜涼，若夜晚開窗戶通風，不宜吹太多寒氣，睡覺時務必注意腹部保暖。

陳博淵表示，天氣轉涼，末梢神經、手腳容易冰冷，應注意保暖，另需多保養髖關節，盡量不要「翹二郎腿」、「跪姿」，以便血液循環暢通。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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