脂肪肝｜4旬男肝臟長期發炎患重度肝纖維化　靠8護肝方法找回健康

台灣1名40歲的科技新貴在員工健檢時發現中度脂肪肝，且有重度肝纖維化現象，經醫師細問才知，該名男子多年前便知道自己有脂肪肝、慢性乙型肝炎的問題，但因為身體無異狀，並未定期追蹤，未料肝臟長期發炎，導致肝纖維化也跟著上身。



台灣聯安診所超聲波室主任楊建華表示，肝臟是勤奮卻沉默的器官，因異狀發現病情時大多為時已晚，因此民眾千萬別忽視肝臟長期反覆發炎的狀況，除了可能造成肝細胞受損，形成纖維組織，更可能惡化成肝硬化或肝癌。

8大護肝方法（按圖👇👇👇）

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台灣肝纖維化病人常見2大病因 初期難查需檢測評估

肝纖維化是肝炎到肝硬化的過渡期，楊建華指出，病理上可分成F0至F4共5期，F0是正常肝臟，F1是輕微纖維化，F2是中度纖維化，F3是重度纖維化，F4則表示已經患有肝硬化了。在台灣，乙型肝炎或丙型肝炎等病毒性肝炎是常見造成肝纖維化的病因，但酒精性肝炎、非酒精性脂肪肝炎、自體免疫性肝病，或者是藥物性肝炎，以及罕見的寄生蟲感染造成的肝炎其實也都可能是造成肝纖維化的原因。

楊建華提到，早期肝纖維化並不會有明顯症狀，即使有症狀也是非特異性的，例如乏力、噁心嘔吐、消化不良、脹氣、便秘，或是肝臟部位（上腹或右上腹）有疼痛感等，與很多腸胃道疾病的常見症狀相通，因此很難只以症狀評估是否患有肝纖維化，只有透過客觀檢測，才能正確評估與診斷。

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肝纖維化的檢測方法，可分侵入性與非侵入性2種，楊建華說明，侵入性檢查正是指肝切片，但因不少人擔心出血風險或疼痛，接受度不高。非侵入性檢測方法則可分成腹部超聲波檢查、肝纖維化指數FIB-4、肝纖維化掃描（Transient elastography , TE）、肝纖維化及脂肪肝量化分析4種：

▸1. 腹部超聲波檢查：可觀察到肝臟的表面及內部的質地，進而判斷出肝臟是否有纖維化、肝硬化的可能，但也因易隨醫師主觀看法而會產生判斷差異性。

▸2. 肝纖維化指數FIB-4：透過抽血得出肝功能（GOT、GPT）、血小板，以及年齡，以此計算出肝纖維化程度，準確率約7至8成，但計算結果會受到肝臟急性發炎導致的肝功能異常影響。

▸3. 肝纖維化掃描（Transient elastography , TE）：利用特製的超聲波探頭釋放出輕微的衝擊波，來測量肝臟的硬度，但不會有超聲波影像，且過於肥胖、腹水、肝腫瘤及肋間隙過小者不易測量，準確率約9成。

▸4. 肝纖維化及脂肪肝量化分析：使用高頻超聲波（Acoustic Radiation Force Impulse , ARFI）或剪力波（shear wave elastography）加以診斷，兼具肝纖維掃描優點的同時，較能避開腹水、腫瘤、血管影響，且能對應病理分類的F0-F4，藉由它的壓力換算出肝臟纖維化的程度，準確率約9成。

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醫師教你8大護肝方法 患者嚴格執行找回健康

關於這名科技新貴的治療，楊建華透露，由於患者擔心治療影響日後工作狀況，也害怕身體健康惡化，因此先鼓勵他積極面對，並建議接受飲食控制、運動、減重以及抗病毒藥物治療。而這名個案也很配合，不只運動做到531 （每周運動5天以上，每次30分鐘以上，心跳110以上），更嚴格執行飲食控制、不喝酒， 經過3年的治療與追蹤，不只體重回到正常值，且脂肪肝狀況改善不少，肝纖維化的程度更由重度變為輕度，終於換來健康人生。

▸1. 定期體檢與追蹤：建議每年定期追蹤肝臟狀況，若檢測異常，輕度肝纖維化者建議半年至1年追蹤1次，中、重度纖維化者則建議3個月至6個月追蹤1次。

▸2. 避免不當用藥：針對少數有傷肝疑慮的藥物，使用時應根據醫囑正確用藥，並定期檢測肝臟功能。

▸3. 規律運動：有氧運動能有效減少內臟脂肪，避免脂肪肝上身。

▸4. 控制體重：根據文獻證實，減重可改善肝發炎、肝纖維化。

肝硬化10大生活對策（按圖👇👇👇）

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▸5. 避免長期飲酒：其實最好別喝酒，因為酒精經過肝臟代謝後，會加重肝臟負擔。

▸6. 控制飲食：避免高油脂、高糖、高膽固醇飲食，盡量以清淡、易消化為主，且定時定量，避免暴飲暴食。

▸7. 避免熬夜、充足睡眠：熬夜會影響晝夜節律，可能會連帶影響肝功能運作與身體免疫力。

▸8. 護肝保健食品：針對非酒精性肝炎者，也許有些保健食品能夠增加肝臟抗氧化、抗發炎能力，如含有朝鮮薊、桃仁、柴胡湯、丹參等成分的保健食品。但建議選擇前最好諮詢醫師、營養師建議！

最後，楊建華提醒民眾，維持良好生活習慣、定期檢查肝臟狀況是保肝的不二法門，一旦發現有肝纖維化、肝硬化或肝癌的情況，也不要放棄，反而要更積極與醫護人員配合，找出最適當治療方式，才能讓肝臟長長久久，不讓人生由彩色變黑白。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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