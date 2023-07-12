脂肪肝｜精緻澱粉是脂肪肝元兇？營養師揭2類飲食看似健康更可怕

脂肪肝是香港人、台灣人常見的肝臟疾病之一，若長期肝功能異常，會增加肝硬化及肝癌的風險。



脂肪肝的形成，主要來自不健康的飲食，而一般民眾對「不健康飲食」常有迷思，認為只要吃得清淡、不油就好，但台灣營養師宋明樺在網路節目《明欣醫聊事》上指出，有2種看似健康的飲食習慣，也藏著脂肪肝的陷阱，且常被忽略。

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脂肪肝真正兇手不是脂肪

大部分的人可能認為滷肉飯不健康的部分是肥肉，但其實飯更是元兇！宋明樺表示，脂肪肝雖然名稱中有「脂肪」，但對健康殺傷力最強的其實是「精緻澱粉」，包括白米飯、白麵條、麵包、蛋糕、台式飲品（裡面加的糖）等，因為糖分是所有食物裡面吸收最快的，吸收愈快，血糖上升之後，胰島素一分泌，這些糖分身體用不到就是儲存起來，也就是儲存成脂肪，進而形成脂肪肝。

看似超健康！小心水果、素食吃出脂肪肝

要改善脂肪肝，除了澱粉攝取要調整外，宋明樺指出，「水果」和「素食」也是一般人常忽略的飲食陷阱。

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高糖分水果殺傷力不輸酒精

夏天到了，許多人會想吃點冰涼又甜的水果消暑，但有些水果甜度很高，有的纖維還不夠多，像是芒果、荔枝、西瓜等，也有人喜歡喝整杯的橙汁、芒果汁、西瓜汁，甚至還加糖，更是可怕，殺傷力不輸給酒精。

吃素3地雷恐釀脂肪肝

很多人覺得吃素應該相對健康，但其實吃素有3點與脂肪肝容易形成有關，第一就是「料理方式」，吃素的食材相對肉類、海鮮，香氣口感沒那麼重，所以在烹煮時，不論是自己煮或是外面素食店料理，有些口味會比較重、也會加比較多油去烹調，以滿足大家的口腹之慾。

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第二就是「素料加工品」，塑料通常口味較重，本身含油量也高；此外，由於吃素者的食物來源相對有限，為了吃飽，若蔬菜又吃得不夠多，也可能變相導致攝取過多的澱粉。

宋明樺提醒，其實飲食上藏有許多眉角，只要注意一下，就可以輕鬆遠離脂肪肝。

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