白髮｜壓力大肥胖缺乏運動易生白頭髮？必吃9大營養素助頭髮變黑

隨著年齡增長，不少人都會困擾白頭髮的問題，除了遺傳因素，壓力、生活習慣也會讓你長白髮。



如何讓白頭髮黑回來？白頭髮要吃什麼？以下台灣營養師程涵宇分享完整白頭髮變黑飲食清單！

9大「頭髮變黑」營養秘方清單（按圖）

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為什麼會長出白頭髮？

程涵宇指出，白頭髮與缺乏營養、壓力、肥胖、抽煙、缺乏運動、疾病、遺傳都有關係，家族遺傳與少年白的發生最相關；另外，肥胖及抽煙都會在體內累積大量的自由基，影響毛囊黑色素製造，也降低黑色素細胞自己修復的能力。

「白頭髮黑回來」必吃9營養素

- B12

能維持烏黑頭髮，讓頭皮循環好。推薦食物：沙白、紫菜、蠔、芝士、魚。

- 生物素

幫助活化黑色素細胞。推薦食物：熟雞蛋、豬肝、蘑菇。程涵宇提醒，生雞蛋含有抗生物素蛋白（Avidin），會阻礙人體對生物素（Biotin）的利用與吸收，所以雞蛋最好要煮熟再吃。

- 葉酸

能供給毛囊營養。推薦食物：菠菜、西蘭花、黑豆。

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- 維他命C

幫助頭皮減壓、抗氧化。程涵宇表示，氧化壓力會使黑色素細胞減少，是毛囊老化、頭髮變白的原因之一；而維他命C能夠終止自由基的連鎖反應並降低氧化傷害，保護黑色素細胞、降低白髮生成的機會。推薦食物：番石榴、奇異果、甜柿。

- 優質蛋白質

程涵宇說，蛋白質攝取不足與白髮有關。蛋白質是構成身體的主要成分，當蛋白質攝取不足時，頭髮會顏色淡且細、易斷裂；當頭皮營養、蛋白質充足時，能夠提供頭髮及頭皮充足營養，並幫助穩固頭髮組織。推薦食物：雞蛋、牛奶、黃豆。

- 銅

銅是黑色素生成的必要原料。推薦食物：蠔、75％以上黑朱古力、黑芝麻。

- 鈣

協助黑色素細胞生成。推薦食物：羽衣甘藍、豆乾。

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- 鋅

協助體內多種酵素作用，並且幫助黑色素的產生。推薦食物：蝦、南瓜子。

- 鐵

幫助氧氣運送至頭皮毛囊，促進頭髮健康生長。推薦食物：鵝肉、紅莧菜。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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