銀髮健康｜腸道菌和老年肌少症有關？肝硬化合併肌少症者3菌較少

老年人肌少症和腸道細菌有關！台灣北榮研究更發現，肝硬化病人腸道細菌的變化與肌少症也有關，缺乏3種菌的人，可能引發胺基酸合成功能下降，有較高的機率發生各項併發症和感染症，也比較容易住院。



肝硬化合併肌少症 住院率、死亡率都較高

台灣台北榮總內科部胃腸肝膽科醫師李癸汌表示，肝硬化是目前全球第14大死因，每年約造成1億多人死亡。台灣是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的好發地，肝硬化對台灣人人健康以及整體醫療資源的影響也比西方台灣人家來得更顯著。而肝硬化病人在臨床上常合併「肌少症」問題，這些人有較高機率發生併發症和住院，死亡率也比一般肝硬化病人高。

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腸道菌影響人體肌肉質量和功能 與老年肌少症有關

台灣李沛璋醫師則說明，人類的腸道系統內共生著數以兆計的細菌，這些腸道細菌若是出現生態失衡，會造成腸道屏障功能出問題，腸道裡的細菌和細菌毒素較容易跑到血液中，順著血流進入肝臟，誘發肝硬化的病人產生併發症。而近期醫學研究發現，腸道細菌會影響人體肌肉的質量和功能，腸道的細菌發生變化也可能與老年人的肌少症有關係。

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肝硬化合併肌少症者 3種菌較少

台灣北榮副院長侯明志領導肝硬化及門脈高壓團隊，自2018年開始進行肝硬化病人的腸道細菌與營養、肌肉狀態，對於肝硬化併發症相關性的前瞻性研究。結果顯示，擁有正常肌肉的肝硬化病人和罹患肌少症的肝硬化病人，兩者的腸道細菌組成有顯著的差異！

合併肌少症的肝硬化患者，其糞便中「戴阿利斯特桿菌（Dialister）」、「第二型瘤胃菌（Ruminococcus 2）」以及「大真杆菌（Anaerostipes）」的細菌量都顯著較少。這些腸道細菌的缺乏可能會引發胺基酸合成功能下降，進而與肝硬化病人血液中的胺基酸不足有關。

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改變腸道菌 可望減少肝硬化的肌少症和併發症

而糞便中同時缺乏「第二型瘤胃菌」以及「大真杆菌」的肝硬化病患，在一年內有較高的機率發生各項併發症和感染症，同時也比較容易住院；而糞便中富含此二類細菌的病人，則可有效地減低一年內發生併發症的機率。這項研究成果具有臨床應用的潛力，未來可望能藉由改變肝硬化病人的腸道細菌，減少肌少症和併發症。

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腸道菌和肌少症有關！改變腸道菌可減少肝硬化合併肌少症 這3菌種是關鍵

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