脂肪肝｜暴飲暴食愛吃辛辣食物易中招！中醫揭脂肪肝常見3種體質

根據調查超過50%台灣人有「脂肪肝」，脂肪肝最可怕之處，在於大多數患者沒有自覺症狀，一旦脂肪囤積於肝內，也可能存在心、腦血管中，發生心血管疾病和代謝性疾病危險性因而增高。



台灣澄觀中醫診所副院長張文馨醫師衛教，脂肪肝俗稱「肝包油」，現代醫學對它的定義是肝細胞內的脂肪空泡佔據整個細胞5%以上。她表示，大多數脂肪肝患者無自覺症狀，唯有少數人覺得右上腹微微疼痛或感到疲倦，多透過健檢被發現。目前脂肪肝診斷以超聲波為主，若做肝組織切片可進一步作準確分級，但因屬侵入性，因此患者較難接受，當肝細胞內的脂肪含量＞10%為輕度；10～25%屬中度；25～50%則為重度脂肪肝。

六類人可能罹患脂肪肝（按圖看清👇👇👇）

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張文馨解釋，一旦出現脂肪肝，代表腰腹部脂肪已大量堆積，屬於中心型肥胖，腰腹因接近心臟，脂肪過多會引起腹壓升高，造成下肢靜脈回流障礙，影響心肺功能，以及內臟器官的供血和內分泌功能協調。脂肪既然囤積在肝內，也可能儲存在心、腦血管中，發生如冠狀動脈硬化、糖尿病、高血壓、血脂代謝異常等危險性也增高。

「肥胖是脂肪肝最常見原因。」張文馨說，台灣人吃得好又吃得多，肥胖問題愈趨嚴重，且年齡有下降趨勢，「很多年輕人已經有脂肪肝」。其他像是長期酗酒、高血脂症、糖尿病、藥物或毒物使用都是危險因子。此外，她也提到，脂肪化程度和肥胖的嚴重度成正比，但過快的減重也可能出現脂肪肝，造成肝門脈區纖維化，進一步惡化成肝硬化。

脂肪肝常見3種體質（按圖看清👇👇👇）

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張文馨分析脂肪肝常見3種體質。

1. 肝胃不和型：壓力過大的上班族，為了發洩而暴飲暴食、吃宵夜，或因趕時間吃東西很快。

臨床症狀：右上腹悶痛，容易腹脹、打嗝、排氣，胸脅脹痛、胸悶、胃脘悶脹，頭痛、噁心感、失眠。

治療方向：疏肝理氣和胃。

調理方藥：柴胡、黃芩、白芍、枳殼、香附、川芎、甘草、半夏、生薑、茯苓。

2. 肝膽濕熱型：喜吃辛辣刺激食物、過度飲酒或愛吃冰品及生冷食物，久而久之形成濕熱體質。

臨床症狀：右上腹脹痛、肝臟腫大、脘悶、口苦口乾、易怒、小便常呈現黃色、疲倦或有噁心感、食慾不振、大便黏滯排不乾淨。

治療方向：清熱利濕。

調理方藥：梔子、黃連、茵陳蒿、決明子、車前子、荷葉、澤瀉、半夏、茯苓、薏苡仁。

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3. 脾虛濕盛型：思慮過多傷脾胃，飲食不節制，愛吃冰品，或過度節食快速減重，脾運化水濕功能失調，濕在體內聚集進而化生為痰濁，影響血液循環，久之甚至產生瘀阻，甚至出現肝功能異常升高的現象。

臨床症狀：右上腹不適、疲倦無力、頭暈、餐後腹部脹氣或消化不良、打嗝噯氣，或伴胸悶、噁心、容易水腫發胖、白帶、大便稀軟或不成形。

治療方向：健脾化濕。

調理方藥：蒼朮、白朮、黃耆、黨參、甘草、山楂、陳皮、厚朴、半夏、竹茹、茯苓。

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