鼻病毒｜陳奕迅染鼻病毒一度暫停巡演！酒精無法殺死易重複感染？

歌手陳奕迅剛展開世界巡演，不料在澳門完成3場演出後，發現自己重感冒，鼻水流不停，無奈下只好延期演出，最後經過一周休息才恢復。



他表示，自己感染的是「鼻病毒」，而專家指出，此病毒共有4種特性，且無法被酒精殺死、容易重複感染，若想預防應靠3方法。

鼻病毒4大特性（按圖👇👇👇）

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陳奕迅日前因鼻病毒而重感冒，他重返演唱會後，敘述自己的症狀有鼻子發炎、鼻水流不停，同時伴隨腹瀉，後被診斷為鼻病毒。它是最常造成一般感冒的病毒，感染後會引起鼻子發炎而命名。無論大人或小孩都可能感染，但兒童感染症狀相對更嚴重。

鼻病毒4大特性，是引起一般感冒的元凶

過去鼻病毒常常引起群聚感染，如果只是引起一般感冒，為何要如緊張？台灣林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰分析，雖然鼻病毒症狀輕微，但一年四季都有，也容易讓人重複感染。不僅如此，它還「很會欺負小孩子」，是引起兒童呼吸道感染的重要病原體之一。他總結，鼻病毒共有4大特性，如下：

1. 一年四季都有

鼻病毒最喜歡待在鼻子裡，感染後可能會出現大量鼻涕、鼻塞、打噴嚏等鼻部症狀。

2. 常讓人重覆感染

普通感冒患者中有1/3以上為鼻病毒感染。雖然感染後可獲得一定程度的免疫力，且血清型之間有部分交叉免疫，但鼻病毒有120多種血清型，代表免疫無法持久，容易重覆感染。

▼同場加映：感冒食療（按圖了解👇👇👇）

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3. 嬰幼兒症狀較嚴重

對於低年齡嬰兒、早產兒或者有慢性病等孩子，鼻病毒可能導致哮喘發作、肺炎、中樞神經感染等較嚴重併發症，同時易合併黴漿菌、其他病毒或細菌等，所以需要注意。

4. 屬於無套膜病毒

因此75%乾式酒精洗手液無法有效消除病毒，變得更難預防。

酒精無法消除無套膜病毒，預防靠3招

什麼是無套膜病毒？大部分的病毒都有「外套膜」，就是病毒從寄生的細胞中複製出來時，會同時複製這個細胞的細胞膜，好像穿上「外套」一樣，來騙過免疫系統。不過酒精可以溶解細胞膜，當然就也可以殺死有外套膜的病毒。

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但沒有外套膜的病毒稱為「無套膜」病毒，也不容易被酒精殺死，像引起腸胃炎的諾羅病毒、輪狀病毒；引起腸病毒的腸病毒、小兒麻痺病毒，以及如腺病毒、鼻病毒、水痘病毒等，都無法被酒精殺死。如何預防？只能靠勤洗手、用稀釋漂白水消毒來避免感染。吳昌騰表示，應謹記預防3大重點：

1. 勤洗手

鼻病毒大部分通過鼻、手傳播，需使用肥皂和流動水洗手，才可有效降低傳播率。

2. 戴口罩

自新冠肺炎疫情以來，戴口罩預防呼吸道疾病已成為一種習慣，合格的口罩就能阻隔含病毒的飛沫。

3. 使用其他工具消毒

醫療機構和學校等集體機構可用含醇、氯等消毒劑定期消毒。但考慮到消毒劑對嬰幼兒有一定傷害，因此家庭不推薦使用消毒劑。

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然而，現在新冠肺炎疫情趨緩，民眾防疫警覺性開始下降，不只戴口罩的人變少，勤洗手的人更少，頂多會用酒精消毒。但現在流行的病菌很多，不只有流感、腸病毒，現在黴漿菌也悄悄升溫。既然部分病菌無法用酒精殺死，與其只是乾洗手預防，不如重新培養濕洗手的習慣，同時重新做起新冠期間的防疫習慣，如此便能大大降低感染機率。

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