護心｜心血管疾病可靠吃保健品預防？保護心臟要遠離5大風險因子

現在追求健康成為共識，因此民眾也常食用保健食品來強健身體，但這些保健食品對心血管也有保護作用嗎？



心臟科醫師解析，心血管保健之道仍與均衡飲食、適度運動、充足睡眠、嚴格控制慢性疾病、保持身心靈愉快有關，而尤其近期溫度驟降，遠離5大風險因子更是不二法門。

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台灣今年76歲的張奶奶常訂購保健食品來保養身體健康，閒來無事也會吃燕麥、堅果、紅麴、魚油、葉黃素、鈣片，但她很疑惑，吃了許多保健食品究竟臨床效益多大？台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師陳玠宇指出，由於保健營養食品並非藥品，因此須依照食藥署規範，不得宣傳具有特定的療效。

遠離心血管疾病，控制疾病最重要

至於保健食品可宣稱的功效只有13種，陳玠宇說明，包含輔助調節血壓、調節血脂、不易形成體脂肪、調節血糖、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、抗疲勞、輔助調整過敏體質、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收。若想維持良好心血管健康，遠離疾病風險因子才是真正的做法。

陳玠宇指出，心血管重要危險因子包括年齡、性別、肥胖及三高或代謝症候群、抽煙、遺傳家族史等。也就是說，如果想遠離心血管疾病的危害，控制好涵蓋冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件等慢性病相當重要。

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冠心病：年齡與停經後是關鍵

過去認為年齡大於45歲的男性以及年齡大於55歲的女性才是冠心病高風險群。然而根據最新的美國國家衛生研究院的資料分析，不論男女，年齡大於35歲以上，冠心病盛行率即開始顯著增加，且男性罹患冠心病風險大於女性，但女性在更年期停經過後，風險會大增。

另外，當家族有年齡小於50歲即發病的早發性心血管疾病，則該家族成員罹患冠心病死亡風險增加，且後代發病年齡會有更加年輕化趨勢。無論年齡、性別、遺傳家族病史或早發性心血管病史，都不是自己能控制的因素，因此上述高風險群需更著重發生前的預防。

肥胖及代謝症候群：增加心血管患病率

若罹患代謝症候群，將比一般人增加6倍糖尿病罹病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂症風險、2倍心臟病及腦中風風險，而患病原因中，不良生活及飲食型態約佔50%，遺傳因素約佔20%。另美國研究分析，體重每增加約0.75至1公斤時，心血管疾病發生風險約增加4%，死亡風險則增加9%。

首先，所謂的代謝症候群有明確定義，符合以下5項中，至少其中3項才是。包括：

- 腹部肥胖：男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分。

- 血壓偏高：收縮壓大於130毫米汞柱或舒張壓大於85毫米汞柱。

- 空腹血糖偏高，大於100 mg/dL。

- 空腹三酸甘油酯偏高，大於150 mg/dL。

- 高密度膽固醇偏低：男性小於40 mg/dL、女性小於50 mg/dL。



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高血壓：年齡愈長，血壓控制應愈嚴格

台灣高血壓盛行率約為每3至4位成年人，即有一位有高血壓，甚至許多民眾不知自己已罹患高血壓，而日積月累的傷害會造成潛在器官損傷。目前高血壓的定義為，居家量測時，平均血壓收縮壓超過130毫米汞柱或舒張壓超過80毫米汞柱，則為高血壓。

陳玠宇提到，研究顯示即便年齡已高達60至80歲，但只要平均每降低1毫米汞柱的收縮壓，約可降低2.8%的心腦血管不良事件的風險，絕大多數的高血壓患者都應將血壓降至130/80毫米汞柱以下的標準，可以獲得最大的效益。而80至89歲的年老者，每降低20/10毫米汞柱的血壓，約可降低約3成的冠心病死亡風險。

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高血脂：控制良好可降低腦心血管不良率

台灣高血脂盛行率約為每4人就有1人罹患，而且未來得到心血管疾病的風險將是一般人的3倍。尤其以低密度膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）為動脈硬化的主要獨立影響因子。因此降低LDL-C為當代醫學界的主流共識，每將LDL-C降低10 mg/dL，約可下降 5.7% 腦心血管不良事件，需要進入治療的標準如下：

- 一般大眾只要LDL-C超過190 mg/dL即要開始治療。

- 若有糖尿病、慢性腎臟病或動脈硬化性疾病則LDL-C超過100 mg/dL需要開始治療。

- 患有急性或慢性冠心病、缺血性腦中風或周邊動脈阻塞性疾病，則必須將LDL-C至少降至70 mg/dL以下。

- 多血管病變或多次心肌梗塞患者則更須考慮嚴格降至55 mg/dL以下。



糖尿病：血糖用藥可改善心臟、腎臟疾病

台灣成人糖尿病盛行率約佔1成，而體重過重或肥胖盛行率則將近5成，內臟脂肪量過高、胰島素阻抗都是造成第二型糖尿病的主因，糖尿患者常會覺得口乾、口渴、疲倦、喝多尿多，常需使用口服降血糖藥、胰島素或腸泌素促進劑來協助血糖調控達到目標。

近年醫學臨床發現某些血糖用藥不僅可以用來調控糖份，更可以改善心臟衰竭、心血管不良事件、蛋白尿腎臟病變，以及達到更驚人的減重減肥成效，對於大部分糖尿病患者，使糖化血色素HbA1c控制在7.0%以下為基本準則。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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若高於7.0%，則每年出現糖尿病併發症或功能性障礙的風險會增加1.2倍，針對較年輕、日常生活功能佳的患者，則建議更嚴格控制在6.5%以下，反之，若容易有低血糖症狀或較年老患者，則可放寬至7.5%以下。

陳玠宇強調，若想遠離心血管疾病，控制以上疾病是最重要的事情。若想食用保健食品，則務必記得，有慢性疾病正在服用藥物的患者，在食用相關保健營養食品前，建議諮詢專業醫師、藥劑師或營養師的意見，以免得不到功效，反而與藥物產生抵觸，造成嚴重副作用以及身體傷害。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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