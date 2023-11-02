秋燥痕癢｜中年男睡中搲損手腳！中醫推1款茶+2類食物清熱潤燥

時序進入秋末，不少出現口乾舌燥、皮膚乾癢的情況，甚至有人因皮膚發癢而在睡夢中抓到破皮，出現一條條的抓痕，這是典型的「秋燥」症狀。



台灣衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，皮膚乾燥的情況可以喝百合枸杞菊花茶緩解，或攝取富有膠質或膠原蛋白的食物保水；口乾舌燥就要多喝水，或吃點微酸水果，以減少「秋燥」的不適感。

秋燥傷津液 便秘乾咳皮膚癢

張煒東說，身體缺水乾燥的情況出現在秋天，中醫稱為「秋燥」，「乾燥傷津液，津液既耗，就會出現燥象」，口乾舌燥、皮膚乾癢、便秘、乾咳、甚至流鼻血等情況就紛紛出籠。中醫所說的「津液」，指的是身體內的水分。

張煒東表示，一位56歲吳先生的小腿及腳踝處出現很多抓痕而就診，患者說他抓傷處又癢又痛，旁人還以為被貓抓傷了，其實是睡覺時因為太癢了，自己抓傷的，就因為很癢，在半夢半醒之間，為了止癢只能拼命抓。

張煒東指出，這類的患者在「秋燥」時節還不少，病徵表現在皮膚上，可以採用清熱潤燥的方式，百合枸杞菊花茶就可以輕微緩解；如果嚴重的話，也可攝取富有膠質或膠原蛋白的食物，如木耳、蘆薈、雞腳、魚豬皮等，這類食物可以保水，但也要小心血脂或其他慢性病的問題，最好是諮詢醫生或營養師。

張煒東說，若是口乾舌燥，喝水可以解渴者，只需要多喝些水即可，如果喝水無法改善，可以使用能增加唾液，帶點微酸性的食物水果，像是檸檬、金桔、金棗、柑橘、酸梅等微酸性的食物，但切記微酸解燥即可。

張煒東進一步指出，至於「秋燥」哪些東西要少吃？因為乾燥之故，所以食物中屬性偏乾燥或會刺激的食物都要小心食用，像是餅乾、太乾的麵包、即食麵等這類乾燥的食物要少碰，而油炸類、胡椒、辣椒等熱性會加重刺激的食物也盡量少食用。

聯合國秘書長安東尼奧‧古特瑞斯（Antonio Guterres）警告「氣候崩壞已經開始（Climate breakdown has begun）」季節氣候的變化形態比以往更加多樣。張煒東對此表示，「秋燥」的情況依然存在，只是秋末的白天依然炎熱，早晚的溫差更大了，若沒有小心對待，換來的可能是外感風寒的一般性感冒。

張煒東說，一般人容易在日夜溫差大時着涼，最好隨身攜帶薄外套因應，睡眠時將冷氣定時或調高溫度，電扇則是盡可能不對着身體吹，以降低着涼的可能。

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