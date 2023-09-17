尿頻、尿道感染、前列腺肥大？泌尿科權威一次過解答3大尷尬疑問

泌尿道疾病是許多人進入熟齡後難以啟齒的私密困擾：泌尿道感染、前列腺肥大、頻尿、尿失禁…，一肚子的疑惑到底該問誰？於台灣擁有40年泌尿科權威的余宏正早前上台大醫院雲林分院YouTube頻道《島嶼的邊緣 世界的中心》解惑，以輕鬆幽默方式，為大家解答泌尿科最常見的幾個問題。



說到下半身的泌尿系統總是讓人好害羞，但台灣泌尿科權威余宏政教授，卻在這條路上走了40年之久。曾任台大總院泌尿部主任及台灣泌尿科醫學會理事長的他，去年退休後便來到台大醫院雲林分院服務，盼能為老年人口比率高居全台第2位的雲林貢獻心力。

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余宏政笑說，自己走泌尿科是「冥冥中注定」，因為當初在台大醫院實習時抽到泌尿科與耳鼻喉科，原本打算要以耳鼻喉科為專業，但在前者實習時發現這一科比較輕鬆，更有泌尿科長輩鼓勵他：「以後老年人口會越來越多，老年人會有泌尿系統問題，所以你應該走泌尿科，我想想也有道理！」想不到這一走就是40個年頭。

「現在覺得我走這條路是很正確的！」余宏政說，這幾年泌尿醫學發展迅速，過去結石或癌症等泌尿道手術，往往得動刀開腹才能處理，但近年內視鏡技術快速發展，很多結石只需要用內視鏡或碎石機處理。又如前列腺癌，則可運用達文西手術，讓泌尿科病人的治療效果越來越好，「我們當醫生的成就感也越來越高！」

女性泌尿道感染，要看婦產科還是泌尿科？

談到泌尿科最常見的3大毛病：「泌尿道感染」、「結石」與「前列腺肥大」，又以泌尿道感染是許多女性頭痛的問題。但女性遇到膀胱發言，究竟該看婦產科、還是泌尿科呢？

余宏政說，女性較容易出現泌尿道感染的原因，在於女性肛門與尿道距離很短，解便後若向前擦就容易把細菌帶到尿道，導致膀胱發炎。當人年輕時免疫系統好，即使不吃藥也可能2~3天就自癒，但嚴重的卻可能導致反覆感染，細菌甚至往上跑到腎臟，就需要住院做抗生素治療。

因此他認為，女性膀胱發炎看哪一科都無所謂，「重點是要把它治療好！」因為進入老年後抵抗力差，若不治好容易反覆發作，到後來可能「吃甚麼藥都沒效！」

「所以我鼓勵女病患，如果經常膀胱發炎，一定要到大病院做細菌培養，搞清楚是哪種菌感染？徹底把它消滅！」此外，也要回溯病人經常感染的原因，從源頭找到病因去解決。

余宏政分析，從年齡層來看，年輕病患通常是因為憋尿，「憋多了，導致細菌在尿液裏繁殖，造成厲害的發炎。」到了中年，較常見是夫妻性生活激烈，有時便會把細菌從肛門帶到膀胱來感染。他建議，若女性患者發現感染經常發生在房事之後，可在事後吃1、2顆抗生素預防感染。

而如果是老年人，則要注意是否有糖尿病，因為尿液中有糖分，使得細菌較容易滋生，或是排尿排不乾淨、抵抗力較差等。這些都可以到大醫院檢查，看看如何預防反覆的泌尿道感染。

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前列腺肥大，一定得吃藥才會好？

除了女性常見的泌尿道感染問題，男性則常苦於前列腺肥大。余宏政說，前列腺（攝護腺）是男性特有的器官，位在膀胱出口、直腸的前方，大小如栗子一般。前列腺除了製造部分精液，其分泌物能使原本濃稠的精液液化、並保護精子，在射精後協助精蟲游到子宮達到受孕目的。

有趣的是，人老後器官功能都會慢慢衰退，前列腺腺體卻隨着年紀增長而逐漸變大。這是因為雄性荷爾蒙會被一種酵素（5α還原酶）轉化為「二氫睪酮」，刺激前列腺不斷長大；同時二氫睪酮也可能作用在頭髮毛囊上，若作用太旺盛就會脫髮，這也是男性隨着年齡增長常出現禿頭的原因。

一旦前列腺變得越來越大，由於其位置就在膀胱出口，就容易塞住尿道，也可能會刺激膀胱興奮，導致男性出現尿不乾淨、又容易頻尿的症狀。

余宏政說，治療前列腺肥大，通常會以藥物為主，但不是每個人都需要吃。事實上，70歲以上男性約有7~8成都有前列腺肥大的問題，但真正造成症狀的人可能不到十分之一，除非吃藥都沒效，才需要動手術。

但值得注意的是，近年台灣人前列腺癌發生率提高，余宏政回憶自己當住院醫生時，台灣一年新增的前列腺癌病患可能還不到100個，但現在一年卻近7千例，因此建議男性50歲以後，即使排尿方面沒有問題，仍應至泌尿科做個篩檢。而若早期檢出前列腺癌，預後都非常好，第一期前列腺癌的10年存活率更高達95％。

不過坊間流傳許多保養前列腺的方法，這些都有用嗎？余宏政坦言，坊間流傳的茄紅素、維他命E等保健食品，其實對預防前列腺肥大通通沒有用，「因為它就是荷爾蒙在作怪！」

他幽默地說，早期曾有人做過實驗，只要把睪丸切掉就不會前列腺肥大。換言之，前列腺沒有保養的方式，由於年老、基因使然，某些人的前列腺就是會肥大，所以有相關症狀與毛病，還是應該儘速就醫。

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「多喝水」總沒錯？很常跑廁所又該怎麼辦？

最後，余宏政也提供泌尿方面的健康小提醒。他說入夏天氣熱，勞動工作者流汗多，水分補給一定要充足，才能把尿中雜質排掉，降低結石產生的機率。

至於水要喝多少才足夠呢？可按每個人的體重來計算，每1公斤乘上30cc的水分；若體重60公斤，一天就是喝1800cc的水，如果勞動量或運動量較高，則可以再多補充一點。

許多人的觀念就是「多喝水」總沒錯，一天可能喝到5000~6000cc，甚至7000~8000cc。但余宏政指出，腎臟、心臟功能不好的人攝取過多水分，反而會造成身體負擔；另外一個問題是膀胱容量僅約300cc，假設喝了6000cc，一天至少要上廁所20~30次，「所以有些頻尿問題，根本就是你水喝太多！」

余宏政說，許多病患來泌尿科求診，最常問的就是「頻尿」問題，除了前述的「水喝太多」，還有就是患者個性容易緊張，心理影響生理。「如果頻尿不至於影響你的工作、作息或生活，你只要尿排乾淨，不會影響健康就好，其實不必那麼在意它。」

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