睡眠好處｜多睡1小時少270大卡攝取？3激素減少分泌變成易胖體質

好的睡眠品質不僅能讓人身體健康，還有助於減少熱量攝取，甚至是改善負面情緒。



醫師指出，睡眠不足會讓體內3種重要的激素減少分泌，讓人直接變成易胖體質，所以最好在晚上11點前入睡，才能最高效率的利用睡眠，來修復許多身體機能，維持健康。

多睡1小時就能減少270大卡攝取？（按圖👇👇👇）

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台灣減肥專科醫師邱正宏指出，睡眠不足會讓體內的3種激素減少分泌，分別是：瘦素減少、生長激素減少、褪黑激素減少。瘦素不足會使食慾增加，同時脂肪合成的能力增強，讓人容易發胖；生長激素和代謝有關，讓人吃多也不易發胖，一旦下降就容易變肥，而褪黑激素不夠，會讓棕色脂肪變少，無法代謝多餘熱量，直接變成易胖體質。

2022年的《美國醫學會雜誌》有篇隨機研究也顯示，每增加1小時睡眠，就可以減少270大卡的熱量攝取，相當於一碗白飯的熱量，若考慮到現代人的生活節奏，他建議民眾最好要每晚睡眠6～8小時才足夠。

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晚上11點前入睡是睡眠效率最佳的時間

除了要睡夠時數外，睡對時間也很重要。台灣家醫科醫師王建宇表示，想要讓睡眠發揮最大效率，得到最充分的休息的話，最好要在晚上11點前入睡，因為11點至凌晨3點，是睡眠效率最佳的時候，能夠快速恢復許多身體機能，還能幫助改善負面情緒。

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