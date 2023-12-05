冬天保暖｜溫差太大容易造成猝死？冬天6個地雷習慣恐奪命需慎防

近期天氣乾冷、日夜溫差又大，對於身體狀況不穩定或者生活習慣不佳的朋友可能引發心肌梗塞！醫師提醒，臨床上即便看起來健康、衣服穿暖的人，如果忽略6個地雷也可能會有猝死風險。



台灣重症醫師黃軒Dr. Ooi Hean 表示，很多看起來健康的人，既沒有無心血疾病史，也乖乖按時服藥，沒抽煙，沒熬夜，沒喝酒，沒有不舒服，甚至穿厚衣服保暖，卻依舊發生猝死事件，最大的原因是在於天冷的日常生活習慣！

6個地雷習慣恐會奪命（按圖看清👇👇👇）

+ 12

地雷1：馬上起床真要命

「秋冬季起床，可以慢慢賴床起床，而不是一腳踢開溫暖被窩。」黃軒表示，快速下床等同於突然拿掉保暖措施，在毫無防禦下接觸到冷空氣，皮膚冷就收縮體內血管，很可能馬上就有猝死風險。

他提醒民眾下床不要急躁，請先確認四肢和身體暖化，在棉被未去除之前，可以先加暖身外套，避免溫差太大造成猝死發生。

地雷2 ：洗臉刷牙的時候

起床後的刷牙洗臉也是關鍵！黃軒指出，尤其不少人會用冰冷的水洗臉刷牙，以為只是局部冰冷一下子，忘了浴室濕氣重，成為最容易猝死的地方之一。

他提醒，記得漱洗前要先泡溫水，才可以洗臉刷牙，或是打開熱水和冷水交和一下，再來慢慢洗臉刷牙，就可以避免整個臉和血管，被冷水急凍收縮而猝死。

相關文章：養生茶療｜天氣凍不想喝水？中醫推薦3種暖飲助驅除寒意滋潤肌膚👇👇👇

+ 14

地雷3 ：脫衣服的時候

黃軒表示，很多人在洗澡前後以為泡湯（浸浴）或熱水洗澡在冬天是很舒服的，也以為有了熱水泡或洗澡就是禦寒了，大家都忘了「當你離開熱水源全身光溜溜，當熱水珠在皮膚上，接觸到急凍空氣也有危險！」

他提醒，脫衣服或離開澡盆的瞬間，很容易因體溫相差大，而全身抖顫不已，記得毛巾，不宜放太遠地方，要馬上擦掉水珠，馬上穿上衣服，冬天也不宜脫衣服太久。

地雷4 ：忽略耳根脖子

「很多猝死病人，幾乎猝死前，是完全沒有保護耳根和脖子的。」台灣黃軒醫師也發現，民眾習慣將手體四肢穿好，認定就是算保暖到了，卻忽略耳朵和脖子任風寒穿襲。

尤其耳根沒有身體內厚厚脂肪增暖，脖子甚至集中了腦袋和身體的許多細小的交感神經和血管，建議天冷要戴著圍巾、脖圍和耳罩，就可以救命。

相關文章：保暖｜頸肚腳6大部位唔凍得！腳浸熱水加艾葉生薑助血循環最有效👇👇👇

+ 14

地雷5：衣服層次穿錯

黃軒分享，有次急救一個心臟猝死病人，透過護理人員剪開衣服急救，才發現他只有穿著2層T恤加外套，裏面沒有毛衣等保暖中層，因此缺乏正確且保暖的穿衣順序也可能是猝死的原因之一。

他建議，使用「三文治穿衣法」在最裏面是棉衣吸汗，中間是毛衣維持身體溫度，外面穿上防風防水的外套了，避免處於失溫冷凍的狀態，穿錯了更容易心血管緊縮猝死。

地雷6：運動中途猝死

最常見的運動猝死包含沒有暖身突然運動、運動激烈後急停下、高山峻嶺處於缺氧環境或是在做不熟悉的運動。當人們在劇烈運動時，心臟每分鐘要輸出6至17倍的血量，肌肉血流量則超過25倍。

遇到外面環境冰冷，你的血管卻相反抵制的會一直持續收縮，甚至梗塞了你心臟血管，這時回心臟血流必定不足，就很可能產生猝死危險。

相關文章：護心飲食｜防冬天心肌梗塞怎麼吃？營養師提醒3種食物致血管阻塞👇👇👇

+ 6

近年來，台灣猝死的發生率呈逐年上升趨勢，而且發病年齡呈下降趨勢，且好發於「深夜和清晨」，黃軒也多次提醒，猝死都會在「臥室裏，客廳裏，浴室裏」，室內的猝死風險比戶外更高，因此務必要養成好的健康習慣，提高警覺，絕對不能輕忽。

延伸閱讀：

泡泡尿表示腎臟出問題？這4種狀況產生的泡泡尿不用擔心

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」