血尿｜紅色尿就是血尿？吃哪些食物會影響？醫生教你辨別異常尿色

尿液呈現紅色，是血尿嗎？



台灣聯安預防醫學機構健康管理中心主任洪育忠表示，從尿液顏色狀態中，就可看出1個人健康狀況及飲食習慣，例如腎臟結石患者常會出現血尿，如果尿液泡泡超過半小時未破，就得擔心腎臟問題；至於服用B雜維他命後，尿尿顏色則通常會變成黃色、橘色。

出現血尿可能是哪些疾病？（按圖👇👇👇）

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為何吃B雜或特定食物尿液會變色？專家為你解答

一般來說，飲食是會影響尿液顏色，例如尿液呈紅色，可能是因攝取過多的紅菜頭或紅色火龍果；要是攝取大量紅蘿蔔、維他命B雜，就可能出現橘色尿液，而一旦吃進大量蘆筍時，則可能會使尿液變綠色。

洪育忠表示，吃了B雜後，尿液會變成黃色，主要原因為大多數的B雜都含有成本較低的維他命B1與維他命B2，因此，在吃了絕大部分的B雜維他命後，尿液幾乎都會變色，但如果是服用主打治療神經痛，B12佔比較高的保健食品，尿液顏色就不太會改變。

洪育忠強調，若是因食物導致尿液變色，只要停止攝取上述食物，尿液顏色就會恢復正常；如果持續性尿液顏色異常，伴隨疼痛等不適症狀，就應就醫，接受檢查。

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服用特定藥物尿液顏色也會變 出現泡泡尿恐是腎病警訊

除上述食材，洪育忠表示，服用特定藥物也可能會造成尿液顏色出現改變，例如治療尿道感染、用來殺菌的藥物Phenazopyridine，在服用特定藥物的期間，尿液呈現橘紅色，如果不小心沾到內褲，顏色也會附著在上面。

值得注意的是，排尿異常者必須使用尿袋，如果尿袋顏色變成紫色，就代表尿液含有病菌，可能是逆尿道感染，照顧者須提高警覺，緊急安排回診。

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洪育忠表示，在正常飲水的狀況下，尿液偏黃仍屬正常，另建議觀察尿液泡泡的成形時間，如果幾分鐘後就散掉，就代表沒事，但如果泡泡凝聚10至20分鐘以上，久久不破，就得提高警覺，因為這可能是蛋白尿所致，有罹患腎臟病的風險，應儘快至泌尿科、腎臟科等門診，接受進一步的檢查為佳。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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