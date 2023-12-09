胃癌｜常飲酒兼配醃製下酒菜易中招？醫生提醒6大胃癌危險因子
撰文：中天新聞網
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台灣一名50歲男子每周都要小酌3-4次來放鬆，還搭配香腸、鹹豬肉或魷魚絲等醃製下酒菜，不過，近一個月突覺得有「胃度度」的脹氣感，就醫檢查後發現竟罹患「胃癌」。
台灣衛生福利部南投醫院外科許家榮醫師指出，患者因消化道不適之症狀至肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌。
手術治療是胃癌主要的治療方式，也是根治惡性腫瘤最有效方法。由於患者為早期胃癌，可以採取腹腔鏡手術，切除部分的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道。術後病理確定為第一期胃癌，為了避免復發，術後安排口服化學治療。
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台灣許家榮醫師說明，腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫師在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。
依據台灣衛生福利部統計資料指出，台灣2022年癌症十大死亡率，胃癌位居第八位。是不容小覷的疾病，台灣許家榮醫師指出，胃癌的危險因子為：
- 醃製食品
- 慢性潰瘍
- 幽門螺旋桿菌感染
- 肥胖
- 長期酗酒
- 抽煙
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早期胃癌症狀不明顯，會以潰瘍表現，不容易被聯想成是癌症。等到出現解黑便、貧血等胃出血症狀或是嘔吐、難以下嚥等情況時，可能已經胃癌中晚期。台灣許家榮醫師建議有胃癌家族史、上述危險因子之民眾可以安排胃鏡檢查，及早發現，儘早治療。
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