三高不只傷血管、更加速關節老化？2招促進代謝健康擊退慢性發炎

在追求心臟、中風、腎臟等血管相關疾病預防的同時，往往忽略了三高對關節健康的潛在威脅！



研究指出高血壓、高血脂、高血糖可能不僅傷害血管，更造成軟骨下骨骼問題，加速關節老化，讓膝蓋提早報銷。

三高是關節老化的真正元凶？（按圖看清👇👇👇）

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台灣恆新復健科診所醫師王思恒指出，一般醫師建議患者控制血壓、血糖、血脂，是希望能延緩心臟病、中風、腎臟病等血管相關疾病的產生，但三高不僅傷害血管，更會造成關節提早報銷。一篇發表於2012年《Nature Reviews Rheumatology》的論文中，學者指出幾條代謝問題傷害關節健康的線索。

- 高血壓：造成軟骨下骨骼（Subchondral bone）血流供應受損，使軟骨無法得到足夠養分，軟骨下骨骼壞死、重塑，影響關節力量分布。

- 高血脂：脂質堆積在關節內由軟骨細胞吸收，改變軟骨再生修復能力。

- 高血糖：高血糖與蛋白質結合形成的糖化終端產物（AGE）沉積於關節內，造成氧化壓力、破壞軟骨細胞。



除此之外，三高常伴隨慢性發炎、氧化壓力以及瘦體素（Leptin）分泌增加，這些都可能傷害軟骨細胞。

▼身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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「胖」或「老」不能完全解釋關節退化成因

王思恒進一步提到，以上論述因果關聯雖然未被證實，但這篇論文可以解釋2個觀察：

1. 經校正體重與年齡後，現代人膝蓋退化的比例，仍比100年前高出2倍，所以「胖」或「老」並不能解釋關節退化為何如此普遍。

2. 肥胖者不只是膝蓋，連手指關節也會提早退化，但他們手指承受的力量，並不比正常體重者高。王思恒說，臨床上見到許多40～50歲，從事白領工作的患者手指關節退化，年齡與過度使用，都無法解釋他們的疾病成因，但根據這篇論文，三高可能是背後的元凶。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

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促進代謝健康最有效方法：減肥和運動

王思恒表示，近來科學家提出「失智症是第3型糖尿病」以及「癌症是代謝疾病」等理論，將代謝疾病指為多種慢性病的共同根源。而如上所述，三高與代謝問題也可能在關節健康上扮演一定角色。他也猜想，減肥和運動能治百病，是因為它們是促進代謝健康最有效的方法。

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