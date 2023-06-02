三高｜高血脂症原因眾多清淡飲食都中招！醫生揭這樣做有效改善

「藍醫師，我的膽固醇偏高很多年了，每次健檢都是紅字，但是我都沒有不舒服，應該不需要擔心或是處理吧？」這往往是門診病人共同的疑問。



飲食清淡也沒用？膽固醇偏高恐是其他原因所致

台灣新竹台大分院家庭醫學部藍亦倉醫師表示，很多病人健康檢查報告出現紅字異常時，認為膽固醇偏高已多年，且無身體不適的感受，就忽視未去治療，但其實膽固醇偏高多年，反而更應該治療，因當壞的膽固醇（低密度脂蛋白）過高時，會導致動脈硬化和膽固醇斑塊，進而導致嚴重的腦心血管疾病，如心肌梗塞或腦中風等。另亦有研究顯示，若青少年血液中低密度脂蛋白過高時，就會開始產生動脈硬化，且會隨著指數持續過高愈來愈嚴重，相當於血管提早老化、退化，所以膽固醇偏高愈多年，對於心血管的健康威脅愈大。

▼身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招

台灣藍亦倉醫師說明，血液當中的膽固醇僅不到1／3是來自飲食攝取，換言之，很多人的膽固醇偏高並非單純是飲食造成，所以就算減少食用動物性脂肪、油炸類等食物，還是有可能膽固醇偏高。

排除其他身體疾病導致的次發性膽固醇過高，大多數的膽固醇偏高是來自於內生性的膽固醇，歸咎於遺傳和體質性因素，故建議民眾若已努力減少富含飽和脂肪酸、反式脂肪、膽固醇的食物攝取，但膽固醇仍居高不下，應定期到門診抽血，追蹤指數的變化。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 15

相關文章：三高飲食｜高血脂易糖尿病脂肪肝 降血脂7種食物杏仁日吃幾多？

有高血脂定期服藥 搭配良好生活習慣有效改善

台灣藍亦倉醫師解釋，很多民眾害怕服用三高藥物就無法停藥，需要一輩子依賴藥物才能控制，但高血脂的藥物不會有上癮、無法斷藥的依賴性，有很多病人經過飲食、運動衛教，加上開始減重、戒煙等良好生活習慣建立後，膽固醇數值很快就降到標準值內，且有慢慢減低藥物，甚至停藥的案例。

相關文章：【血壓高】羅漢果茶減血糖枸杞茶降脂 5款茶降膽固醇預防高血壓👇👇👇

+ 13

台灣藍亦倉醫師提醒，檢查報告若膽固醇（血脂肪）出現紅字時，應到家醫科門診諮詢，若醫師評估需要服藥，也不要排斥用藥，記得規則服藥後，定期回診、追蹤數據，並與醫師充分討論用藥的狀況及如何調整藥物，切勿認為一切正常就自行斷藥，也沒有定期回診，反而容易錯失三高初期良好控制的時機。

延伸閱讀：

民眾對高血脂認知不足 拖延病情恐加速惡化

初春溫差大 小心猝死發生

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」