預防三高｜如何避免高血壓高血糖高血脂上身？3大技巧謹記量血壓

一般耳熟能詳常聽到的「三高」是人們常見的三種慢性疾病：高血壓、高血糖及高血脂。由於這三種疾病初期沒有任何明顯的症狀，對人體也不會造成明顯的不適，讓人難以察覺，而忽略掉潛藏的危害。



關心「血壓、血糖、血脂」數據 評估自己風險

「三高」的危險因子除年齡、遺傳等因素外，飲食及生活型態的改變，如：喜好含糖飲料、高脂肪食物，及久坐缺乏運動等，都是造成「三高」慢性病的重要原因。建議台灣人可透過台灣國民健康署提供之成人預防保健服務，定期監測自身的三高數據是否在理想值範圍：血壓<130/80mmHg、空腹血糖值<100mg/dL，以及低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dl，以預防慢性疾病的發生。

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此外，停經後女性因雌激素分泌量減少，使血管調節功能變差，是高血脂症、高血壓的好發族群，更應該留意自身健康狀況，才能避免危害自身的健康。

落實3個技巧 遠離「三高」威脅

台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，「三高」是可預防的，應從源頭做起，提供3個技巧協助民眾預防及控制慢性疾病的發生：

1、定期健康檢查及自我血壓量測：40歲以上台灣民眾可善用國民健康署提供的成人預防保健服務，關心自己的血壓、血糖及血脂的數據變化，透過早期檢查、早期治療，並落實居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

2、天天量腰圍及體重：成年男性腰圍保持在90公分以下，女性腰圍保持在80公分以下，體重的部分，以BMI（kg/ m2）數值為依循，以維持健康體重，若發現腰圍或體重有上升的情形，應自我檢視最近的飲食狀況及身體活動量，適時調整。

3、均衡飲食及規律運動:以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，適量水果與天然食物，白開水取代含糖飲料，及每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，以降低罹患慢性疾病的風險。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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