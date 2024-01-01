失智｜開始健忘是年紀大還是腦退化？輕度認知障礙及早發現可根治

．輕度認知障礙是失智「前驅期」

．多運動、保持社交可以鍛練大腦

．及早介入有機會逆轉病態性老化



家中長輩最近行為出現異常，早上忘了吃藥、出門忘記帶鑰匙、想不起來到超市要買哪些菜，健忘情形越來越頻繁，因此心情相當鬱悶。

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台北榮民總醫院高齡醫學中心主診醫生陳亮宇說，隨着年紀增長，記憶力逐漸退步，除了是正常老化現象，也可能是失智症的早期徵兆「輕度認知障礙」（Mild cognitive impairment，MCI）。

影響日常生活 是判別基準

許多人對記憶衰退感到恐慌，擔心是不是得了失智症？陳亮宇表示，輕度認知障礙與失智症的差別，主要是「影響日常生活的程度」，輕度認知障礙的認知能力雖然部分損害，但仍可以照顧自己、有獨立自理能力，而且能明顯感覺到做事情的流暢度跟以往大不同。因此，容易情緒挫折，後續出現憂鬱、失眠、暴躁等症狀。

失智症除了記憶力衰退、判斷力變差，忘記的事情經提醒也完全沒印象，會用否認或以自己的方式來述說事件過程，其生活能力會持續下降。輕度認知障礙被喻為「失智前驅期」，目前65歲以上的老年人口中，失智症盛行率約7.8%、輕度認知障礙約18.8%，每年約有10至15%的輕度認知障礙個案會轉變成失智症，一旦確診則無法逆轉。

及早介入 有機會恢復正常

輕度認知障礙介於正常老化與罹患失智症之間的過渡期，因各項表現不會嚴重影響生活品質，常被誤認為只是年紀大了，易錯失早期治療黃金期。陳亮宇建議，多關心家中長輩，細心留意精神狀態、異常反應，輕度認知障礙不單純只有記憶力的減退，可先以「失智症十大警訊」自我檢測，搭配AD-8極早期失智症篩檢量表使用，或是就醫進行臨床失智評估量表（CDR）。

陳亮宇提醒，早期介入輕度認知障礙，有機會恢復正常認知功能，或是延緩進入失智症病程。在預防及改善方面，可透過學習新事物多鍛鍊大腦，例如參與據點活動、參加社區大學課程等。人際互動也相當重要，社交行為能夠刺激大腦；另要多運動，促進血氧含量、腦部血液循環，避免昏昏沉沉想睡覺，落入作息不正常的惡性循環。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】