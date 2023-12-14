譫妄｜80歲婆婆突意識混亂有幻覺！不是失智　竟因泌尿道感染而起

譫妄症常好發於年紀大的長者、失智症或腦傷患者身上，往往只是生理不平衡而造成大腦失調，出現突然的意識混亂、注意力不集中、記憶力突然變差、時間地點人物的定向感障礙、幻覺、妄想、思考混亂和急遽情緒變化等症狀。其實只要找出病因並加以治療，很快就能恢復正常。



80歲張奶奶退休前是老師，一直是社區中人人敬愛的慈祥長者，然而最近2、3天，張奶奶突然忘記日常事物，時常混淆時間和地點，甚至會對熟悉的家人產生疑惑和恐懼，還會懷疑家人對自己不利，有時更完全不認識家人…。

到了半夜，張奶奶突然慌張尋找她離世多年的丈夫，並聲稱看到不屬於這個世界的事物，張奶奶像是變了一個人似的，讓家人深感困惑和無助。

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其實張奶奶的行為是典型的譫妄症病徵，譫妄症不像失智症那樣逐漸惡化，它往往是突發性的，並且症狀會有波動起伏，常見早晨時神智清醒，下午傍晚以後情況越來越嚴重。其症狀包含：

．突然的意識混亂

．注意力不集中

．記憶力突然變差

．時間、地點、人物的定向感障礙

．幻覺、妄想、思考混亂和急遽情緒變化



臺北榮民總醫院玉里分院醫生黃彥禎提醒，譫妄症雖然呈現出來的是精神行為方面的症狀，但其實是身體功能異常而造成大腦失調，可以藉由多種因素觸發。常見原因包括：感染、電解質不平衡、脫水、藥物副作用、腦部疾病或是手術後的反應等。

譫妄症常好發於年紀大的長者、失智症或腦傷患者身上，因為他們的大腦比一般人更為敏感，容易因為生理不平衡而造成大腦失調。也因此張奶奶就醫檢查後，確實發現有泌尿道感染的情況。醫生也注意到她近期服用的一種新藥物，可能會惡化譫妄症狀，經過治療感染及調整藥物後，張奶奶又回復以往溫柔慈祥的模樣。

黃彥禎強調，譫妄症的治療重點在於「及時就醫、找原因」，多數譫妄症患者經過治療後，症狀就會慢慢消失，恢復到原本狀態。而當譫妄症狀嚴重，且患者情緒激躁、嚴重影響生理疾病的治療，甚至有傷害自己或他人的風險時，醫生會考慮開立短期抗精神病藥物。

如果發現身邊親友有「急性、突然性」意識混亂、個性改變、精神狀態或認知變化，應該立即就醫評估，才能及時治療潛在的生理疾病。

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