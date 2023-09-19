預防失智｜握力下降也關大腦事？失智風險增　日常3招鍛練手握力

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。鍛煉握力、預防失智，台灣World Gym專業訓練教官Jacko，教導訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。



許多人為了健康為重視飲食和運動，運動是為了鍛鍊肌肉、增加肌力，遠離肌少症，多數人以訓練核心、臀部、四肢為主。

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究人員於2006到2010年期間，對19萬406名受試者測量握力。研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。

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鍛煉握力、預防失智，World Gym專業訓練教官Jacko，教大家訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。

「張」

將橡皮筋套在5根手指的第2指節處，用手指、手掌發力，將橡皮筋盡所能撐到最大，停頓1～2秒後，再慢慢收合手指，重複動作。

「捏」

選擇重量適宜的槓片，用手指單手「捏住」槓片，維持6到12秒，再換手動作，能有效的訓練到大拇指的力量。

「握」

將槓鈴插入地雷管，放上適合自己重量的槓片，再用一條毛巾套住啞鈴。雙腳橫跨啞鈴並與肩同寬，雙手抓住毛巾兩端。身體微微向前傾、膝蓋微彎，吐氣時抓起毛巾，讓啞鈴往身體方向靠近，稍作停頓再回到起始位置。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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