失智｜長期缺水認知能力會變差　別待口渴才喝　留意尿量尿液顏色

● 嚴重缺水，會導致記憶力及認知功能變差

● 喝足水分，幫助身體、大腦代謝

● 年紀越大越不易感覺口渴，應定時補水



炎熱天氣容易過度流汗，許多人都是等口渴了才喝水，其實身體已經在缺水了。飲水充足才能正常代謝廢物、讓大腦靈活有精神，一般人的喝水量應為「每公斤體重×30毫升」，所以50公斤成年人每天最少要喝水1500毫升，才能讓各器官正常運作。

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感知退化 失智者不知道口渴

身體缺水，大腦就會變得遲鈍，影響記憶、情緒、意識；對長輩來說，長期喝水不足有可能引發譫妄，甚至提高罹患失智風險。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，失智者因感知功能退化，對時序、溫度錯亂，夏天往往還穿着厚重長袖，思緒停留在「開冷氣很浪費電」的節省觀念，不知道自己過熱而導致熱衰竭或中暑，因此，充足水分是夏季失智症照護重點。

林舜穀提醒，失智者無法正確感覺體溫或環境溫度變化，照顧者應主動調整家中涼爽環境，並引導穿着適合熱天的輕薄衣物，衣櫃只放當季衣物，不要有接觸毛衣、厚外套的機會。由於失智者可能無法表達或辨識口乾口渴的感覺，易不自覺陷入脫水狀態，應定時提供飲水或含水分的食物（如水果或果凍）。仔細記錄失智者的飲水與排尿狀況，可順便養成固定排尿習慣，有助於降低失禁頻率。

科技輔助 監控體溫、心跳

帶失智長輩外出，一定要確保防曬措施，並且避免在炎熱的正午時分出門，在戶外活動更要補充足夠水分。夏天也是蚊蟲最活躍的季節，有些人喜歡購買樟腦產品來驅蚊防蟲，要小心失智者嗅覺退化而誤食，樟腦產品應該謹慎存放使用。林舜穀強調，夏季高溫對失智者的健康狀況有一定程度影響，尤其是患有心臟疾病或呼吸問題者，可善用科技產品觀察體溫、脈搏，確保充足休息及良好的飲食習慣。

林舜穀表示，高溫多濕令人不耐，當失智者無法清楚表達需求或困擾時，照護者需要耐心並緊密觀察他們的行為和身體狀況變化。需特別注意以下警訊：

1. 身體過熱

當出汗過多、臉部潮紅、心跳加速、呼吸急促、頭痛、暈眩或昏厥、肌肉或腹部抽搐等，可能是熱衰竭或中暑前兆，應立即將患者移到陰涼處，並尋求醫療幫助。

2. 缺水警訊

觀察長輩是否尿量減少、尿液顏色變深、指甲蒼白、疲倦、頭痛、心跳加速或混亂等，要改變日常飲水習慣，千萬別等到口渴才喝水。

3. 意識狀態改變

夏季高溫可能使失智者的狀況惡化，導致行為或情緒的變化，例如變得更煩躁、混亂或抑鬱。其他包括突然的意識喪失、精神混亂或昏迷，可能是熱中暑症狀。

掌握定時定量的飲水方法，一次喝水控制在200至300毫升，千萬別一次猛灌，身體無法在短時間內吸收。如果覺得無色無味的白開水難以下嚥，不妨添入新鮮的薄荷葉、檸檬片或其他水果增加風味，千萬別以手搖飲代替，含糖飲料只會越喝越渴，還會造成血糖升高。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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