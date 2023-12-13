運動可降三高、改善肥胖及防高血壓？日教練揭這運動最適合現代人

為什麼要運動？運動有什麼好處？運動可以改善高血壓、高血脂、糖尿病及肥胖嗎？



日本國家級教練推薦最適合現代人的運動。

運動有什麼好處？（按圖看清👇👇👇）

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儘管「為了健康要多運動」是一句老生常談的話，但這卻是千真萬確的事實。日本國家級體能訓練師、美國運動醫學學會認證運動生理碩士中野．詹姆士．修一表示，一星期2次的運動習慣，可以降低罹患疾病的風險，比起沒有運動習慣的人，擁有運動習慣的人罹患糖尿病、高血壓等各種生活習慣病的風險是比較低的。

1. 改善及預防高血壓

運動能改善血管的內皮機能，更容易發揮降低血壓的作用。

2. 改善及預防血脂異常

運動可以分解中性脂肪，讓高密度膽固醇、好膽固醇，更容易產生。

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3. 改善及預防肥胖症

運動能活化能量代謝，讓脂肪更容易燃燒。

4. 改善及預防糖尿病

運動可以強化胰島素的功能，更容易抑制血糖的上升。

哪個年齡層最少運動？

在日本厚生勞動省的定義當中，所謂運動習慣，是指「一星期進行2次以上、每次30分鐘以上的運動，會造成稍微喘氣的中強度運動，並持續一年以上」。根據2019年日本厚生勞動省所進行的《國民健康、營養調查報告》，擁有運動習慣的成年人，在男性為33. 4％，女性為25. 1％。

若以不同年齡層來看，愈是高齡者有運動習慣的人就愈多。而如果排除掉高齡者只限定在20到64歲的話，男性中有運動習慣的比例為23. 5％，女性為16. 9％，兩者的比例均大幅度地下降。這或許是因為愈是屬於壯年期的年紀，就愈會因為忙碌而很難找出時間來進行運動。

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哪種運動最好？

中野．詹姆士．修一認為，現代人很容易因為忙碌，而找不出時間來運動，但就是這樣子的人，才最適合選擇跑步來作為運動，因為跑步既不需要特別去加入健身俱樂部，也不需要去找一起運動的同伴，跑步可以說是自己一個人立刻就能開始，而且是最輕鬆的運動之一了。

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