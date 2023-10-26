甲亢｜甲狀腺機能亢進身體變浮腫？別錯怪腎功能3大原因可致浮腫

一名40多歲女性，最近幾星期有眼皮和腳浮腫情形，擔心是腎臟出問題到醫院求診。她表示這2個月體重大約減輕了5公斤，也時常有心悸症狀，經由血液腎功能檢查卻發現，腎功能並未下降，反而還偏高（EGFR）156 （正常值90 – 110 mL/min per 1.73 m2），另外也發現有甲狀腺機能亢進。



什麼是甲狀腺機能亢進？

甲狀腺是一個位在頸部前方的內分泌腺體，主為分泌甲狀腺素，控制新陳代謝、能量消耗的關鍵荷爾蒙。甲狀腺機能亢進，會分泌過度的甲狀腺素，導致新陳代謝變高，患者會有心跳加速、體溫升高、體重下降等症狀。台灣書田診所家醫科主任醫師何一成表示，從外表上來看，患者通常有凸眼、掉髮狀況，生理上則會有緊張、失眠、月經不規則等等，且比一般人更怕熱、易流汗。

為何甲狀腺亢進會導致身體浮腫？何一成說，這可能是因為影響甲狀腺功能的自體抗體刺激了皮下會吸水的黏多醣的製造，導致身體組織浮腫；另外，甲狀腺低下也會有影響，因為新陳代謝過慢導致水分在體內停留。

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浮腫別再錯怪腎功能！「這些原因」也會導致浮腫

有部分民眾，即使前幾天沒有吃過鹹、過於重口味的食物，臉部、四肢時不時都腫腫的，不免令人擔憂是不是腎臟過濾出問題，沒辦法將廢水排出。何一成表示，腎功能下降的確會造成浮腫，像是腎病症候群的病患，最典型症狀就是浮腫，因為腎臟功能的損害會排出過多蛋白質，導致血漿蛋白濃度降低，使液體更容易穿過血管壁進入組織；急、慢性腎臟病也會使腎臟無法正常過濾血液，體內水分和電解質變得紊亂。

不過評估腎功能需要靠抽血檢驗，腎絲球過濾率為關鍵。會讓此數值降低的原因有急、慢性腎臟病和甲狀腺功能減退等；數值偏高的原因有甲狀腺亢進、糖尿病腎病變初期、多囊性腎病、驗血前高蛋白飲食、懷孕、肥胖等。

身體浮腫3種原因（按圖看清👇👇👇）

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會造成身體浮腫原因相當多，以下列出常見幾種：

1. 充血性心臟衰竭

心臟衰竭會導致心臟無法有效泵血，進而使血液在體內積聚，導致血管壓力增加，液體滲漏到周圍組織中，引起浮腫。

2. 肝硬化

「肝硬化與腎病症候群造成的浮腫過程類似。」何一成說，肝臟功能受損，會導致白蛋白減少合成，使血漿蛋白濃度降低。另外，肝硬化也可能導致靜脈壓力增加，影響液體在體內的循環造成浮腫。

3. 靜脈阻塞

靜脈是將血液從身體不同部位運送回心臟的血管，一但受阻，血液無法順利回到心臟，就會導致循環壓力增加，原本的血管壁具有過濾功能，能防止液體和蛋白質溢出血管，但受到壓力增加可能會被破壞。

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另外，此案例為甲狀腺亢進造成的身體浮腫，何一成提醒，甲亢患者在日常生活上要注意少吃含碘量高的食物，如：海帶、紫菜、海苔等；避免煙、酒、少喝含咖啡因飲料；若採用藥物治療，要按時服藥追蹤，勿自行停藥或調整藥量。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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