降血脂｜高血脂可致中風、胰臟發炎甚至罹癌！醫教8招防高血脂症

血脂太高怎麼辦？台灣台北醫學大學新國民醫院消化內科醫師林倬瑋表示，當血液中的三酸甘油酯或總膽固醇其中一項或兩者皆超過正常值時，即稱為高血脂症。



若不加以理會，會使得血脂肪沉澱在動脈血管壁，導致心肌梗塞、腦中風等，建議以8原則預防。

8招預防高血脂症（按圖👇👇👇）

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林倬瑋指出，非禁食的情況下，總膽固醇的理想濃度為小於240 mg/dl（約13.3 mmol/L）；禁食12小時的血液三酸甘油酯的理想濃度則是小於150 mg/dl（約8.3 mmol/L），一旦超過標準，就是所謂的高血脂症，而造成高血脂的原因眾多，例如總熱量攝取過多、總脂肪攝取量過多、缺乏運動、先天性缺陷症、酒精攝取過量、其他疾病引起的併發症等。

高血脂症對健康的影響不容小覷，林倬瑋解釋，由於血脂肪容易沉澱在動脈血管壁，加快動脈粥狀硬化的速度，進而造成心肌梗塞、腦中風等疾病。此外，血中三酸甘油酯過高時也容易導致胰臟發炎甚至罹癌，建議民眾以8招防高血脂。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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8招預防高血脂症

1. 維持理想體重

體重過重會危害心臟血管的健康，若肥胖又有高血脂症，極易導致動脈粥狀硬化。

2. 控制脂肪攝取量

脂肪攝取量最好只佔總熱量的20％～30％，少吃油炸、油煎、油酥的食物，豬皮、雞皮、鴨皮、魚皮等也別吃。

3. 炒菜宜選用單元不飽和脂肪酸高的油脂

例如花生油、菜籽油、橄欖油等，林倬瑋補充，民眾也可多攝取含Omega-3脂肪酸的魚類，例如秋刀魚、三文魚、日本花鯖魚、鰻魚、白鯧魚、牡蠣等。少用飽和脂肪酸含量高的油脂，像是豬油、牛油、肥油、牛油、椰子油、棕櫚油等，烹調宜多採用清蒸、水煮、涼拌、烤、燒、燉、滷等方式。

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4. 少吃膽固醇量高的食物

內臟類、腦、蟹黃、魚卵等最好都少吃。若血膽固醇過高，蛋黃每周不超過2～3個為原則。

5. 宜多採用多醣類食物

多吃五穀根莖類，少吃含精製醣類的食物，如糖果、煉奶、蜂蜜、各式含糖飲料、加糖食品等。

6. 多選用富含纖維質的食物

林倬瑋舉例，未加工的豆類、蔬菜、水果及全穀類等都是好選擇。

7. 避免飲酒

酒會使三酸甘油酯上升。

8.適當調整生活型態

林倬瑋提醒，民眾最好戒煙，保持運動、調適壓力等。

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