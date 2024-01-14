皮膚敏感｜塵蟎霉菌作怪導致皮膚乾癢！6招有效消滅、3穴位止癢

你有皮膚乾癢問題嗎？小心是塵蟎和霉菌在作怪！



中醫分享冬季如果有皮膚乾癢，可以按壓止癢3穴位，以及6招能有效消滅霉菌和塵蟎，遠離過敏困擾。

6招消滅霉菌和塵蟎（按圖了解👇👇👇）

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台灣潤中醫診所院長醫師艾莉絲分享6招消滅霉菌和塵蟎，特別是那些長時間未穿的衣物容易受潮、滋生霉菌和塵蟎，導致皮膚過敏、發癢、紅疹，甚至引起過敏性鼻炎。

1. 換季前充分清洗衣櫃中的衣物，確保清潔並曬乾。

2. 保持衣櫃通風，降低潮濕可能性。

3. 皮膚敏感者應選擇親膚材質的衣物，保持皮膚清潔和充分保濕。

4. 換季時徹底清洗並曬乾衣櫃中的衣物，避免霉菌和塵蟎殘留。

5. 氣溫驟降時，使用烘衣機迅速烘乾，50～80度可有效殺滅霉菌和塵蟎。

6. 不適合高溫的材質可裝入塑膠袋冷凍24小時，也可殺滅塵蟎。



皮膚乾癢怎麼辦？

1. 注意保濕，多擦乳液，確保皮膚保濕，增強防護能力。

2. 選擇穿著寬鬆、棉麻等親膚材質的衣物，減少摩擦刺激。

3. 避免穿著毛衣、尼龍、緊身衣物，減少搔癢不適感。



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止癢3穴位

艾莉絲分享3穴位幫大家解決冬季皮膚乾癢問題：

1. 三陰交穴：

冬天常見皮膚乾癢，也是因為氣血循環不好導致，三陰交本身就可以幫我們改善全身的氣血循環，並且有效地改善貧血問題。

2. 血海穴：

活血養血，長期被用來治療皮膚乾癢問題。

3. 太溪穴：

補腎首選大穴，可以調動全身腎氣，滋養體內陰液與腎陰，所以可以有效改善皮膚乾澀問題，提升身體免疫力，減少皮膚病發作的頻率。

皮膚乾癢飲食（按圖了解👇👇👇）

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5步驟解決穿毛衣就會癢

冬天許多人穿毛衣就會感覺皮膚搔癢，艾莉絲提到，可以透過5步驟，有效解決穿毛衣發癢困擾：

1. 冷水白醋浸泡：

將毛衣充分浸泡在冷水和白醋混合物中，徹底滲透後輕輕擰出多餘水分。

2. 巧用護髮素：

在濕潤的毛衣上塗抹護髮素，謹防拉扯毛衣纖維。

3. 護髮素停留30分鐘：

讓護髮素在毛衣上停留30分鐘，冷水沖洗後輕輕按壓排水。

4. 風乾整理：

平放毛衣在毛巾上風乾，完全乾燥後整理折疊，放入拉鍊的塑膠袋。

預防床蝨跟回家記得這樣做、發現床蝨該怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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5. 雪櫃冷凍一晚：

將毛衣放入雪櫃冷凍一晚，白醋和護髮素讓羊毛柔軟，冷凍有助於防止纖維突出，減輕癢感。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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