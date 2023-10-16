維他命B雜｜缺乏B雜身體總是莫名痕癢？5方法改善組織胺不耐狀況

身體莫名發癢到底是什麼原因，一名事業有成男子因全身發癢，經過數月治療仍無起色，經醫師建議，透過檢查才揪出真正的病因是體內B雜不足！



收治該名個案的台灣聯安預防醫學機構/聯欣診所院長顏佐樺表示，臨床上發現，不少人認為皮膚癢、腸躁症、鼻塞等狀況與接觸過敏原有關，但其實有可能是身體營養素失衡所引起。

他表示，病患自述近幾個月都有莫名的癢症，工作備受影響。儘管刻意避開過敏原，但身體仍癢個不停，唯有吃抗組織胺才有效，但藥效退了，癢症又回來，始終無法根除。

網友熱議5大適合攝取B雜的族群（按圖看清👇👇👇）

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全身癢原來是缺乏營養素

由於已嚴重影響睡眠，患者想透過檢測找到病因，進而接受「224項急慢性過敏原分析」、「血管內皮功能健康評估」、「甲基化代謝分析」、「組織胺不耐症分析」等評估。

檢查後發現，患者的甲基丙二酸過高，顯示其營養素B12不足，且葉酸（維他命B9）也偏低，顏佐樺判斷應是體內B雜不足影響甲基化代謝，進而導致組織胺代謝受到影響，造成組織胺不耐，癢症才因此如影隨形。

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體內高組織胺的3大原因

顏佐樺解釋，組織胺是一種身體的保護機制與神經傳導物質，除了參與免疫反應，且會調節腸道功能，若組織胺過高，可能會導致過敏、腸躁症、腹瀉、鼻塞、疲累、熱潮紅等現象。

引發高組織胺的三大原因為：

1. 遇到過敏原：身體接觸到過敏原，可能導致免疫細胞過度活化，進而釋出大量組織胺。

2. 食用含高組織胺的飲食：有些食物如可可、帶殼海鮮易促進組織胺釋放，另外也有些發酵食品含有較高的組織胺，因此若飲食上未注意、大量且頻繁的攝取，便容易造成組織胺過高。

3. 組織胺代謝異常：若缺乏組織胺代謝需要的營養素，如B雜、鎂、鋅、維他命C等都有可能影響組織胺代謝能力，進而使組織胺濃度過高。

5方法改善組織胺不耐狀況（按圖看清👇👇👇）

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了解癢症是因為缺乏維他命B雜導致的組織胺代謝異常後，顏佐樺隨即建議其補充高劑量的B12、葉酸，並且為確保其甲基化代謝正常，同時補充鎂。另外，營養師也教導病人如何避開造成高組織胺的食物，短短1周，病人不僅告別癢症，身體的營養元素也不再失衡。

改善體內組織胺不耐的情況可以從以下方式著手：

1. 穩定肥大細胞（mast cell）：肥大細胞主要為分泌組織胺的細胞，若肥大細胞不穩定，便容易分泌過多組織胺，可食用含檞皮素（Quercetin）、維他命C、白藜蘆醇（Resveratrol）的食物，如洋蔥、提子。

2. 避免過量攝取高組織胺食物：如發酵醃製食物、朱古力、酒類、帶殼海鮮，都是NG選項。

3. 改善腸道健康：組織胺代謝途徑中主要分為兩條，一條發生在細胞內，另一條則發生在腸道，因此想避免高組織胺，強化腸道黏膜、平衡腸道菌叢很重要。

4. 保健食品支持組織胺代謝：如B雜、維他命C、銅、鋅、鎂。

5. 留意影響B雜吸收的藥物：如糖尿病藥物、制酸劑、抗生素等等，若B雜吸收差，自然會造成高組織胺的狀況。

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顏佐樺提醒，造成身體異常的原因不僅多樣，有時甚至很複雜，一定要透過專業醫師的評估及客觀檢測，才能真正告別不適的症狀。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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